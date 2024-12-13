HeyGen ayuda a los Creadores de NFT a comercializar y publicitar efectivamente su marca digital al permitir la creación y el intercambio fácil de vídeos promocionales de NFT de alta calidad. Con opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, tu contenido está optimizado para varias plataformas de redes sociales, impulsando campañas de concienciación para tus tokens no fungibles.