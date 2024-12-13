Creador de Vídeos Publicitarios Nativos: Crea Anuncios en Vídeo Atractivos Rápidamente
Convierte sin esfuerzo tus guiones en anuncios de vídeo nativos cautivadores usando un potente AI de texto a vídeo, asegurando una mayor participación y una creación de contenido optimizada.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico anunciando una nueva línea de productos. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, con cortes rápidos y un ritmo pulsante. Aprovecha las plantillas y escenas extensas de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales impresionantes, mejorando la narrativa con una generación precisa de texto a vídeo para anuncios en el feed que capturen la atención inmediata.
Diseña un vídeo de marca impactante de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y gestores de marca para construir una mayor conciencia de marca. La estética debe ser cinematográfica e inspiradora, con una generación de voz en off profesional y una música de fondo sutil y emocional. Mejora la narración con subtítulos automáticos, asegurando que tu mensaje resuene profundamente y claramente en todas las plataformas, haciendo que tu marca realmente destaque.
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para gestores de producto presentando una nueva característica de software. El estilo visual debe ser limpio, moderno y directo, acompañado de una pista de voz clara e informativa. Usa la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener rápidamente visuales relevantes y asegura que el vídeo esté optimizado para varias plataformas sociales utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, demostrando el poder de las herramientas eficientes de creación de vídeos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo Nativos de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo nativos atractivos con AI, aumentando significativamente la participación y el rendimiento de la campaña.
Produce Contenido de Vídeo Atractivo en el Feed.
Genera fácilmente vídeos y clips dinámicos para redes sociales que se integran perfectamente en los feeds nativos para una mayor interacción de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo empodera HeyGen a los usuarios para crear anuncios de vídeo nativos efectivos y creativos?
La plataforma de HeyGen ofrece un generador de vídeos AI robusto, permitiendo a los usuarios crear vídeos publicitarios nativos atractivos. Aprovecha los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo, combinados con una variedad de plantillas, para construir narrativas atractivas con llamadas a la acción claras.
¿Qué herramientas de creación de vídeos ofrece HeyGen para producir contenido de vídeo animado?
HeyGen proporciona herramientas intuitivas de creación de vídeos, incluyendo una interfaz de arrastrar y soltar y una extensa biblioteca de medios, perfectas para un creador de vídeos animados. Los usuarios pueden utilizar una amplia selección de plantillas y escenas para dar vida a sus visiones creativas de manera eficiente.
¿Puede el generador de vídeos AI de HeyGen producir vídeos profesionales de marca y explicativos?
Sí, el potente generador de vídeos AI de HeyGen es ideal para crear vídeos profesionales de marca y explicativos. Utiliza avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, junto con controles de marca robustos para logotipos y colores, asegurando que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que los vídeos publicitarios nativos estén optimizados para varias plataformas?
HeyGen proporciona características esenciales para optimizar vídeos publicitarios nativos, como el cambio de tamaño de relación de aspecto para diversas plataformas. También puedes añadir subtítulos, asegurando que tus anuncios en el feed estén optimizados para visualización móvil y mayores tasas de participación en diferentes entornos.