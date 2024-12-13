Herramienta de Video Multilingüe para Creación de Contenido Global

Traduce videos y localiza contenido con voces de IA y la eficiente generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Aumenta tu alcance global creando un dinámico video de 45 segundos para equipos de marketing internacional y creadores de contenido. Destaca la innovadora función de "Sincronización Labial" de HeyGen, que permite un doblaje perfecto de videos. Utiliza visuales atractivos que representen diversas culturas y voces de IA localizadas y enérgicas generadas mediante generación de voz en off para demostrar lo fácil que es hacer que el contenido resuene a nivel mundial.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video instructivo integral de 90 segundos para desarrolladores de e-learning y formadores corporativos, ilustrando cómo "localizar contenido" de manera efectiva para módulos de formación globales. Utiliza un estilo visual corporativo e instructivo con texto claro en pantalla y voces de IA multilingües, calmadas y autoritarias. Enfócate en aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen y subtítulos/captions precisos para crear materiales educativos consistentes y culturalmente relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video impactante de 2 minutos para profesionales de negocios internacionales y gerentes de producto, demostrando el poder transformador de un "traductor de video de IA" en la simplificación de la comunicación transfronteriza. Presenta un estilo visual moderno y elegante, ilustrando eficiencia, complementado por voces de IA seguras y articuladas. Enfatiza el uso de avatares de IA y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para crear contenido pulido y adaptable para diversas plataformas y regiones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Herramienta de Video Multilingüe

Transforma sin esfuerzo tus videos en contenido global con traducción impulsada por IA y entrega localizada, alcanzando audiencias diversas sin complicaciones.

1
Step 1
Crea Tu Video Base
Sube tu contenido de video existente o genera uno nuevo usando nuestra función de Texto a video desde guion, preparando tus videos de IA para audiencias globales.
2
Step 2
Elige Tus Idiomas Objetivo
Selecciona entre una amplia gama de idiomas para traducir videos. Nuestra plataforma utiliza traducción impulsada por IA para convertir tu contenido con precisión.
3
Step 3
Aplica Mejoras Localizadas
Mejora la experiencia del espectador con nuestra tecnología precisa de Sincronización Labial, asegurando que el audio traducido coincida con los movimientos en pantalla para contenido localizado.
4
Step 4
Exporta Tu Video Multilingüe
Finaliza tu proyecto y utiliza nuestras opciones de exportación, preparando tu contenido para distribución global como un video profesionalmente doblado.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la formación corporativa global

Localiza materiales de formación y doblaje de videos para mejorar la participación y retención de empleados en equipos internacionales, fomentando una experiencia de aprendizaje unificada.

¿Cómo facilita HeyGen la traducción y localización de videos usando IA?

HeyGen es una poderosa herramienta de video con IA que permite la traducción y doblaje de videos de manera fluida. Utiliza IA avanzada para localizar contenido de manera efectiva, asegurando que tu mensaje resuene con una audiencia global a través de traducciones multilingües.

¿Qué tecnología avanzada emplea HeyGen para una sincronización labial precisa en videos traducidos?

HeyGen emplea modelos de IA sofisticados para asegurar una sincronización labial precisa durante el doblaje y traducción de videos. Esta capacidad técnica garantiza que las voces de IA coincidan con precisión con los movimientos de la boca del hablante para videos multilingües de apariencia natural.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA diversos para varios requisitos de producción de video?

Sí, HeyGen permite la creación de avatares de IA atractivos, mejorando tus videos de IA. Estos avatares pueden personalizarse para adaptarse a una amplia gama de necesidades de producción de video, haciendo que tu contenido sea único y atractivo.

¿Cómo asegura HeyGen voces de IA de alta calidad y apoya la clonación de voz para contenido de video impactante?

HeyGen sobresale en generar voces de IA naturales y expresivas para tus videos. La plataforma también ofrece capacidades de Clonación de Voz, permitiéndote mantener la consistencia de la marca y personalizar tu producción de video con voces familiares en diferentes idiomas.

