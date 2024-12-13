Las herramientas impulsadas por IA de HeyGen simplifican todo el proceso de producción de vídeos de e-learning, desde el guion hasta la pantalla. Características como la generación de texto a vídeo y Avatares de IA reducen drásticamente el tiempo de creación, facilitando la producción de vídeos de formación de alta calidad y contenido de incorporación de manera eficiente.