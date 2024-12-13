Vídeo Educativo Multilingüe: Involucra a Estudiantes Diversos

Impulsa la adquisición de idiomas y la alfabetización para Estudiantes Multilingües con instrucción inclusiva, potenciada por el Texto-a-vídeo de HeyGen desde el guion.

440/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a "profesores de ESL" y educadores que buscan "estrategias de enseñanza prácticas" para una "instrucción inclusiva" en un entorno de "vídeo educativo multilingüe". El estilo visual y de audio debe ser profesional y claro, utilizando estéticas de animación de pizarra con viñetas y texto en pantalla, fácilmente creado usando Texto-a-vídeo desde el guion y mejorado con subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un cautivador "vídeo animado" de 30 segundos para niños de primaria, mostrando la alegría del "multilingüismo en la educación" a través de "historias diversas" de todo el mundo. Los visuales deben ser vibrantes e imaginativos, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen y el rico soporte de la biblioteca de medios/stock para representar varias culturas, acompañado de música alegre y amigable para niños y una narración clara.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un "vídeo educativo multilingüe" impactante de 50 segundos dirigido a administradores escolares y líderes comunitarios, ilustrando los profundos beneficios de la "adquisición temprana de idiomas" en "8 idiomas" para promover el "éxito lingüístico y académico". El estilo visual debe ser moderno y dinámico, empleando gráficos en movimiento y estadísticas, con una voz en off profesional y utilizando estratégicamente el redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para optimizar para varias plataformas de presentación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Vídeo Educativo Multilingüe

Empodera a los Estudiantes Multilingües y promueve la adquisición de idiomas con vídeos animados atractivos, diseñados para apoyar el éxito lingüístico y académico en varios idiomas.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Selecciona Idiomas
Comienza elaborando tu contenido educativo y seleccionando entre más de 8 idiomas para tu guion de vídeo, aprovechando la potente función de texto-a-vídeo de HeyGen desde el guion para preparar tu base inicial.
2
Step 2
Elige Avatares AI y Escenas Atractivas
Mejora el compromiso de tus Estudiantes Multilingües eligiendo entre una variedad de avatares AI y escenas animadas, dando vida a tus historias diversas con visuales atractivos.
3
Step 3
Añade Voces en Off Multilingües y Subtítulos
Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para integrar sin problemas audio en los idiomas elegidos, apoyando la adquisición efectiva de idiomas y atendiendo a programas de doble idioma.
4
Step 4
Exporta y Comparte para un Alcance Amplio
Finaliza tu vídeo educativo multilingüe exportándolo en la relación de aspecto deseada, listo para ofrecer instrucción inclusiva y fomentar el éxito lingüístico y académico para todos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Vídeos de Alcance Educativo

.

Genera rápidamente vídeos y clips sociales multilingües atractivos para promover efectivamente contenido y programas educativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos educativos multilingües para estudiantes diversos?

HeyGen empodera a los educadores para producir vídeos educativos multilingües impactantes transformando guiones en contenido dinámico con avatares AI y generación precisa de voz en off. Esto permite un apoyo efectivo para los Estudiantes Multilingües y promueve la adquisición de idiomas.

¿Qué idiomas soporta HeyGen para mejorar la instrucción inclusiva y la adquisición de idiomas?

HeyGen facilita la instrucción inclusiva al apoyar la creación de contenido y la generación de voz en off en más de 8 idiomas, incluyendo inglés y español. Esta capacidad es vital para acelerar la adquisición de idiomas y apoyar historias diversas.

¿Puede HeyGen ayudar a los profesores de ESL a crear vídeos animados atractivos de manera eficiente?

Sí, HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos para los profesores de ESL al convertir guiones en vídeos animados atractivos con avatares AI. Esto permite a los educadores desarrollar rápidamente estrategias de enseñanza prácticas que apoyen el lenguaje y la alfabetización.

¿Qué características de personalización ofrece HeyGen para crear contenido educativo a medida?

HeyGen ofrece robustas características de personalización, incluyendo controles de marca, plantillas versátiles y la capacidad de añadir subtítulos para crear contenido educativo a medida. Esto permite a los educadores compartir efectivamente historias diversas y fomentar el éxito lingüístico y académico.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo