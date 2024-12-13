Domina la Creación de Vídeos Educativos Basados en Módulos

Diseña módulos de aprendizaje impactantes más rápido con narración impulsada por IA para vídeos educativos atractivos.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para aprendices técnicos, centrado en la "Visualización de Conceptos Complejos" dentro de un módulo de aprendizaje avanzado. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente rico, incorporando diagramas animados y visualizaciones de datos, complementado por una voz en off precisa e informativa. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen y su soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar procesos intrincados de manera clara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo de microaprendizaje" de 60 segundos para estudiantes que revisan conceptos clave antes de una evaluación próxima, sirviendo como un resumen rápido de un módulo completado. El vídeo debe adoptar un estilo visual animado con cortes rápidos entre puntos importantes y resaltes de texto en pantalla, acompañado de una voz amigable y alentadora. Asegura la accesibilidad incorporando los Subtítulos/captions de HeyGen y utiliza su función de Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un "vídeo educativo basado en módulos" de 2 minutos para nuevos usuarios que se integran en una "integración LMS", demostrando específicamente cómo navegar por los módulos de aprendizaje dentro de la plataforma. El estilo visual debe simular un recorrido claro por la pantalla con instrucciones precisas paso a paso, utilizando un tono de audio calmado y orientador. Emplea la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una guía detallada y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar para varias pantallas de visualización, asegurando claridad para todos los estudiantes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos Educativos Basados en Módulos

Crea vídeos educativos basados en módulos atractivos y efectivos para cursos en línea con herramientas impulsadas por IA, mejorando el aprendizaje y el diseño instruccional.

1
Step 1
Crea tu Guion desde Texto
Desarrolla el contenido de tu módulo utilizando la función de texto a vídeo desde guion. Esquematiza claramente tu contenido educativo para formar la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Medios
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tus instructores o guías. Mejora aún más tu vídeo integrando visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Branding
Genera una narración convincente impulsada por IA utilizando la función de generación de voz en off. Aplica tus controles de branding únicos, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia en tus cursos en línea.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu vídeo educativo basado en módulos utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions para una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Simplifica Conceptos Educativos Complejos

Utiliza la IA para transformar información intrincada en vídeos de módulos claros y digeribles, haciendo que los temas desafiantes sean más fáciles de entender para los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos basados en módulos?

La plataforma de creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen simplifica la producción de vídeos educativos basados en módulos transformando guiones en contenido atractivo con avatares de IA y voces en off. Los usuarios pueden aprovechar las plantillas educativas para construir rápidamente lecciones en vídeo de alta calidad, mejorando la eficiencia del diseño instruccional.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad de los vídeos educativos?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions precisos para todos los vídeos educativos, mejorando significativamente la accesibilidad para diversos estudiantes. Esta capacidad técnica asegura que el contenido sea comprensible y cumpla con las normativas, apoyando a una audiencia más amplia para tus cursos en línea.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes para cursos en línea?

Aunque HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos impulsada por IA, los vídeos educativos de alta calidad que produce están diseñados para ser compatibles sin problemas con varios sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). Puedes exportar fácilmente e incrustar o enlazar tu contenido en tus cursos en línea existentes para una entrega efectiva.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización y el branding de contenido educativo?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de branding robustos para incorporar tu logotipo y colores corporativos directamente en los vídeos educativos. Utiliza una rica biblioteca de medios, plantillas ajustables y varias escenas para crear módulos de aprendizaje únicos y profesionales que reflejen la identidad de tu marca.

