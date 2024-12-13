Creador de Videos Publicitarios de Aplicaciones Móviles para Campañas Altamente Efectivas
Transforma tu marketing de aplicaciones con nuestra plataforma intuitiva, aprovechando el poderoso "Texto a video desde guion" para crear anuncios atractivos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un video de marketing dinámico de 1 minuto dirigido a agencias de marketing y profesionales del marketing, destacando la eficiencia de un creador de anuncios de video AI. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y autoritario, con cortes rápidos que demuestren capacidades sofisticadas de edición de video AI y redimensionamiento y exportación de aspecto sin problemas para varias plataformas, enfatizando el valor de las plantillas de video preconstruidas.
Desarrolla un video promocional impactante de 30 segundos para marcas D2C y empresas globales, enfocándose en la capacidad de localizar contenido en más de 50 idiomas. El video debe presentar un estilo visual limpio y de temática global, mostrando diversos avatares de AI hablando diferentes idiomas, mientras aprovecha la generación de voz en off y subtítulos/captions de HeyGen para llegar efectivamente a una audiencia internacional.
Diseña un video tutorial de 90 segundos de estilo instructivo para creadores de contenido y pequeñas empresas que lanzan nuevos productos, demostrando cómo transformar un enlace de producto simple en un anuncio de video en línea de alta calidad. El estilo visual debe ser rápido e instructivo, con música de fondo enérgica, ilustrando la facilidad de crear anuncios de video usando la función de texto a video desde guion de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Cómo Funciona el Creador de Videos Publicitarios de Aplicaciones Móviles
Diseña sin esfuerzo anuncios de video atractivos para aplicaciones móviles con herramientas impulsadas por AI, plantillas impresionantes y personalización sin problemas para cautivar a tu audiencia e impulsar instalaciones.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Campañas de Anuncios de Aplicaciones de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de video de aplicaciones móviles impactantes utilizando AI, asegurando el máximo compromiso y retorno de la inversión publicitaria.
Anuncios Dinámicos de Aplicaciones en Redes Sociales.
Crea rápidamente anuncios de video cautivadores y clips optimizados para plataformas sociales, aumentando la visibilidad y descargas de la aplicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la edición de video AI para creadores de videos publicitarios de aplicaciones móviles?
HeyGen simplifica el proceso de creación de anuncios de video para aplicaciones móviles a través de capacidades avanzadas de edición de video AI. Los usuarios pueden aprovechar avatares de AI y un editor de arrastrar y soltar para producir anuncios de video atractivos de manera eficiente, convirtiendo indicaciones de texto en visuales atractivos.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar videos con avatares de AI y Clones de Voz?
Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios personalizar videos extensamente utilizando avatares de AI realistas y Clones de Voz sofisticados. Esto permite una comunicación personalizada y una narración mejorada en tus proyectos de creador de videos de marketing.
¿Qué hace que HeyGen sea una interfaz fácil de usar para crear anuncios de video?
El editor de arrastrar y soltar intuitivo de HeyGen y su diseño fácil de usar proporcionan una interfaz fácil de usar, haciéndola accesible para no diseñadores y propietarios de negocios para crear anuncios de video profesionales. Su generador de video AI simplifica tareas de edición complejas, acelerando la creación de contenido.
¿HeyGen admite la localización de anuncios de video en varios idiomas?
Sí, HeyGen permite una localización robusta para tus anuncios de video, admitiendo más de 50 idiomas con Clones de Voz AI avanzados y subtítulos. Esta característica ayuda a las empresas a conectarse con una audiencia global y expandir su alcance de manera efectiva.