Creador de Vídeos Educativos para Cursos en Línea Atractivos

Crea cursos en línea profesionales y contenido atractivo sin esfuerzo con avatares de IA realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo profesional de 45 segundos diseñado para creadores de cursos en línea, demostrando una nueva función de software con una estética elegante y minimalista y subtítulos precisos para mejorar la claridad y el alcance en el compromiso de los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
¿Buscas cautivar a los estudiantes con ideas rápidas? Produce un vídeo vibrante de 30 segundos mostrando un dato '¿sabías que?', con visuales dinámicos, música de fondo animada y un avatar de IA atractivo para acelerar la creación de vídeos y la interacción de personajes.
Prompt de Ejemplo 3
Este vídeo de 90 segundos educará a los participantes de formación corporativa sobre las mejores prácticas de ciberseguridad, utilizando un estilo visual limpio y corporativo con capacidades de texto a vídeo desde guion, asegurando un tono de audio seguro y profesional para un aprendizaje efectivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Educativos ML

Crea fácilmente vídeos educativos atractivos con herramientas impulsadas por IA, perfectos para cursos en línea, formación corporativa y aumentar el compromiso de los estudiantes, sin necesidad de experiencia.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza redactando tu guion o eligiendo de una biblioteca de "plantillas de vídeo" profesionales para tu vídeo educativo. Utiliza nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde guion" para transformar rápidamente tus ideas en una historia visual.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA
Da vida a tus lecciones eligiendo entre diversos "avatares de IA" o creando personajes personalizados con nuestro intuitivo creador de personajes. Esto aprovecha nuestro potente "creador de vídeos de IA" para añadir un toque humano a tu contenido educativo.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad con facilidad. Usa la "generación de voces en off" para crear narraciones de sonido natural en varios idiomas y estilos, y añade automáticamente un "Generador de Subtítulos" para asegurar que tu "vídeo educativo" sea comprendido por todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Aplica tus "controles de marca (logo, colores)" personalizados para un aspecto profesional y consistente. "Exporta" fácilmente tus "vídeos animados" de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listos para tus plataformas LMS o canales de redes sociales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Contenido Complejo

Transforma temas intrincados en vídeos educativos claros y atractivos, haciendo que la información compleja sea digerible y accesible para los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos?

HeyGen te permite convertirte en un creador de vídeos educativos, transformando tus guiones en contenido atractivo con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Es una plataforma intuitiva diseñada para la creación eficiente de vídeos, sin necesidad de experiencia previa.

¿Puede HeyGen producir vídeos animados y avatares de IA para formación?

Absolutamente. HeyGen es un avanzado creador de vídeos de IA que te permite generar fácilmente vídeos animados de alta calidad con avatares de IA realistas. Esto mejora el compromiso de los estudiantes en cursos en línea y formación corporativa al proporcionar experiencias de aprendizaje visual dinámicas.

¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta accesible para la creación de vídeos explicativos?

HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar y plantillas de vídeo extensas, lo que facilita a cualquiera crear vídeos explicativos profesionales. No se requiere experiencia ni codificación, permitiendo una producción rápida de contenido atractivo.

¿Ofrece HeyGen funciones como Generador de Subtítulos y voces en off para vídeos?

Sí, HeyGen incluye un robusto Generador de Subtítulos para mejorar la accesibilidad y ofrece avanzadas conversiones de texto a voces en off para un audio de sonido natural. Estas características son cruciales para producir vídeos educativos de alta calidad compatibles con plataformas LMS.

