Tu Generador de Vídeos de Formación de Micrófono para Aprendizaje Rápido

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos para empleados usando nuestro Generador de Vídeos de Formación de Micrófono, con avatares de IA realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de microaprendizaje de 90 segundos dirigido a formadores técnicos, ilustrando los pasos para crear una guía concisa de 'cómo hacer' para actualizaciones de software. El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, con una superposición dinámica de gráficos y una voz en off clara e instructiva generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, enfatizando su papel como Generador de Vídeos de Formación de Microaprendizaje que simplifica procesos complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Para equipos globales de L&D, se requiere un vídeo instructivo de 45 segundos para resaltar el papel crucial de la accesibilidad en el contenido de formación técnica. El estilo visual debe ser moderno e inclusivo, utilizando animaciones simples y ejemplos claros en pantalla, complementado por una narración articulada y mostrando prominentemente la función de Subtítulos/captions de HeyGen, que permite a un generador de vídeos con IA llegar a una audiencia más amplia de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una guía completa de 2 minutos para equipos de soporte de TI sobre cómo solucionar problemas comunes de micrófono. El estilo visual debe ser altamente pulido y atractivo, presentando un avatar de IA realista que presenta la información, respaldado por la capacidad de avatares de IA de HeyGen, transformando un generador de vídeos de formación de micrófono en una experiencia de aprendizaje interactiva con ayudas visuales detalladas y un tono profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación de Micrófono

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos con IA, simplificando la creación de contenido desde el guion hasta la pantalla para un aprendizaje claro y efectivo.

1
Step 1
Escribe Tu Guion de Formación
Introduce tu contenido de formación u objetivos de aprendizaje en la plataforma. Aprovecha "Texto a vídeo con IA desde un guion" para convertir automáticamente tu material escrito en una línea de tiempo de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de IA" para actuar como tu presentador en pantalla, asegurando una cara consistente y profesional para tus módulos de formación.
3
Step 3
Genera Tu Voz en Off
Utiliza avanzadas "voces en off de IA" para añadir una narración clara y de sonido natural a tu vídeo, asegurando que tu mensaje se entregue con precisión e impacto, simulando una grabación de micrófono perfecta.
4
Step 4
Añade Subtítulos y Exporta
Mejora la accesibilidad y comprensión añadiendo automáticamente subtítulos del "Generador de Subtítulos de IA" a tu vídeo de formación antes de exportarlo en el formato deseado para una compartición sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos para un Aprendizaje Más Claro

Transforma conceptos intrincados en lecciones en vídeo fácilmente comprensibles, mejorando la comprensión y haciendo accesibles los temas difíciles a todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con IA?

HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación con IA atractivos al habilitar la funcionalidad de Texto a vídeo con IA desde un guion. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido para la formación de empleados utilizando varios plantillas y avatares de IA realistas.

¿Qué características técnicas mejoran la calidad de salida de vídeo de HeyGen?

HeyGen ofrece características técnicas avanzadas como voces en off de IA de alta calidad para una narración natural y un Generador de Subtítulos de IA para accesibilidad. Además, puedes utilizar el eliminador de fondo de vídeo para personalizar tus visuales, asegurando un producto final pulido.

¿Puede HeyGen integrarse sin problemas con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen admite la integración con LMS, permitiendo a los equipos de L&D desplegar fácilmente sus vídeos generados con IA en las plataformas de aprendizaje actuales. Esta capacidad asegura un flujo de trabajo fluido para la entrega de contenido de microaprendizaje efectivo.

¿Qué capacidades de HeyGen apoyan el contenido dinámico de microaprendizaje?

HeyGen apoya la creación de contenido dinámico de microaprendizaje ofreciendo una gama de herramientas que incluyen avatares de IA realistas y cabezas parlantes. Estas características permiten la producción de vídeos altamente atractivos diseñados para maximizar el compromiso y la retención del aprendiz.

