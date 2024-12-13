Vídeo Educativo de Microaprendizaje: Aumenta el Compromiso y la Retención
Aumenta el compromiso de los aprendices y crea vídeos de microaprendizaje dinámicos más rápido utilizando los potentes avatares de IA de HeyGen.
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 60 segundos para profesionales, con el fin de mejorar la retención de conocimientos sobre características complejas de software, enfatizando un estilo de audio claro y explicativo con animaciones de texto informativas en pantalla. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para traducir eficientemente instrucciones detalladas en un segmento educativo conciso y memorable.
Produce un vídeo vibrante de 30 segundos para equipos de ventas, actualizándolos sobre nuevos conocimientos de productos con visuales dinámicos y atractivos. El vídeo debe aprovechar las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar rápidamente los aspectos destacados del producto, manteniendo un estilo de audio enérgico y persuasivo adecuado para un entorno acelerado.
Diseña un vídeo tutorial de repaso de 50 segundos para trabajadores remotos sobre un proceso de flujo de trabajo común, asegurando accesibilidad y claridad. Emplea un enfoque visual práctico y paso a paso acompañado de una voz en off calmada y orientadora, e integra los Subtítulos/captions de HeyGen para apoyar diversas preferencias de aprendizaje y asegurar una comprensión universal.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Expande el Contenido Educativo y el Alcance.
Genera eficientemente diversos vídeos de microaprendizaje para escalar las ofertas educativas y alcanzar una audiencia global.
Mejora el Compromiso y la Retención de los Aprendices.
Aprovecha la IA para producir vídeos educativos dinámicos y breves que aumenten significativamente el compromiso y la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos de microaprendizaje?
HeyGen simplifica la creación de vídeos educativos de microaprendizaje al permitir a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA y voces en off realistas. Esto agiliza significativamente el proceso de creación de vídeos de microaprendizaje, mejorando la retención de conocimientos y el compromiso de los aprendices sin una producción compleja.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir vídeos de formación efectivos?
HeyGen es ideal para producir vídeos de formación efectivos porque aprovecha la IA para convertir rápidamente la escritura de guiones en aprendizaje basado en vídeo pulido. Con características como avatares de IA, generación de voces en off y subtítulos/captions automáticos, HeyGen aumenta el compromiso de los aprendices y asegura una comunicación clara en tu contenido de formación.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos de eLearning para que coincidan con la identidad de nuestra marca?
Sí, HeyGen permite una personalización robusta de tus vídeos de eLearning para que coincidan perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aplicar controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados, y utilizar una variedad de plantillas y escenas para asegurar que tus visuales atractivos sean consistentes y profesionales.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de microaprendizaje compatible con dispositivos móviles?
HeyGen apoya la creación de vídeos de microaprendizaje compatibles con dispositivos móviles a través de características como el cambio de tamaño de la relación de aspecto y opciones de exportación flexibles. Esto asegura que tu contenido de aprendizaje basado en vídeo sea accesible y esté optimizado para cualquier dispositivo, mejorando la experiencia para los aprendices en movimiento y promoviendo el aprendizaje móvil.