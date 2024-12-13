Vídeo Educativo de Microaprendizaje: Aumenta el Compromiso y la Retención

Aumenta el compromiso de los aprendices y crea vídeos de microaprendizaje dinámicos más rápido utilizando los potentes avatares de IA de HeyGen.

397/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 60 segundos para profesionales, con el fin de mejorar la retención de conocimientos sobre características complejas de software, enfatizando un estilo de audio claro y explicativo con animaciones de texto informativas en pantalla. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para traducir eficientemente instrucciones detalladas en un segmento educativo conciso y memorable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo vibrante de 30 segundos para equipos de ventas, actualizándolos sobre nuevos conocimientos de productos con visuales dinámicos y atractivos. El vídeo debe aprovechar las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar rápidamente los aspectos destacados del producto, manteniendo un estilo de audio enérgico y persuasivo adecuado para un entorno acelerado.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial de repaso de 50 segundos para trabajadores remotos sobre un proceso de flujo de trabajo común, asegurando accesibilidad y claridad. Emplea un enfoque visual práctico y paso a paso acompañado de una voz en off calmada y orientadora, e integra los Subtítulos/captions de HeyGen para apoyar diversas preferencias de aprendizaje y asegurar una comprensión universal.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos Educativos de Microaprendizaje

Aprende a crear vídeos educativos concisos e impactantes de manera rápida y eficiente para aumentar el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos utilizando las herramientas impulsadas por IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion para Contenido Breve
Desarrolla un guion enfocado para tu vídeo educativo de microaprendizaje. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar tu texto en visuales atractivos de manera eficiente, asegurando que tu mensaje sea claro y conciso.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA y Visuales
Mejora tu vídeo con una presentación profesional. Elige entre una variedad de avatares de IA para representar tu mensaje e integra medios de apoyo de la extensa biblioteca de medios de HeyGen para una experiencia visual atractiva.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca y Estilo
Mantén la identidad de tu organización para tus vídeos de eLearning. Utiliza los controles de Marca de HeyGen para añadir tu logotipo, fuentes personalizadas y colores, asegurando que cada vídeo de formación se alinee con tus estándares corporativos.
4
Step 4
Exporta para Gestión de Aprendizaje
Prepara tus vídeos de formación para su distribución y análisis. Exporta tu vídeo terminado en varios formatos de relación de aspecto utilizando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto, luego súbelo sin problemas a tu sistema de gestión de aprendizaje elegido para rastrear el progreso y la finalización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados en vídeos de microaprendizaje claros y digeribles, mejorando la comprensión y el impacto educativo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos de microaprendizaje?

HeyGen simplifica la creación de vídeos educativos de microaprendizaje al permitir a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA y voces en off realistas. Esto agiliza significativamente el proceso de creación de vídeos de microaprendizaje, mejorando la retención de conocimientos y el compromiso de los aprendices sin una producción compleja.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir vídeos de formación efectivos?

HeyGen es ideal para producir vídeos de formación efectivos porque aprovecha la IA para convertir rápidamente la escritura de guiones en aprendizaje basado en vídeo pulido. Con características como avatares de IA, generación de voces en off y subtítulos/captions automáticos, HeyGen aumenta el compromiso de los aprendices y asegura una comunicación clara en tu contenido de formación.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de eLearning para que coincidan con la identidad de nuestra marca?

Sí, HeyGen permite una personalización robusta de tus vídeos de eLearning para que coincidan perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes aplicar controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados, y utilizar una variedad de plantillas y escenas para asegurar que tus visuales atractivos sean consistentes y profesionales.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de microaprendizaje compatible con dispositivos móviles?

HeyGen apoya la creación de vídeos de microaprendizaje compatibles con dispositivos móviles a través de características como el cambio de tamaño de la relación de aspecto y opciones de exportación flexibles. Esto asegura que tu contenido de aprendizaje basado en vídeo sea accesible y esté optimizado para cualquier dispositivo, mejorando la experiencia para los aprendices en movimiento y promoviendo el aprendizaje móvil.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo