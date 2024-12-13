HeyGen apoya la creación de vídeos de microaprendizaje compatibles con dispositivos móviles a través de características como el cambio de tamaño de la relación de aspecto y opciones de exportación flexibles. Esto asegura que tu contenido de aprendizaje basado en vídeo sea accesible y esté optimizado para cualquier dispositivo, mejorando la experiencia para los aprendices en movimiento y promoviendo el aprendizaje móvil.