Crea al Instante una Serie de Vídeos de Microformación Impactantes
Entrega vídeos de microaprendizaje efectivos para mejorar el desarrollo de habilidades. Genera rápidamente tu contenido usando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un módulo de formación de 30 segundos dirigido a la educación del cliente, demostrando una nueva característica del software. El vídeo debe tener una estética limpia y moderna con música de fondo animada, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para animar rápidamente el contenido instructivo y asegurar la precisión con subtítulos automáticos.
Crea un vídeo corto informativo de 60 segundos para mejorar habilidades, mostrando un truco rápido de productividad para equipos de ventas. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico e instructivo con ejemplos prácticos, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes de archivo relevantes y plantillas y escenas pulidas para mantener un aspecto de alta calidad.
Diseña un vídeo de formación de 20 segundos atractivo para mejorar la retención de conocimientos de un equipo existente sobre una actualización reciente de políticas. El estilo debe ser enérgico y conciso, destacando los puntos clave con visuales nítidos y audio claro, optimizando para la visualización móvil utilizando la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y asegurando la accesibilidad con subtítulos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación y la Retención de Conocimientos.
Aprovecha la IA para crear vídeos de microaprendizaje dinámicos que mejoran significativamente el compromiso y la retención de conocimientos de tu audiencia.
Escala la Creación de Contenido de Microaprendizaje.
Acelera la producción de numerosos módulos de formación concisos, haciendo el aprendizaje más accesible y escalable en toda tu organización.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de microaprendizaje?
HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde el guion para producir rápidamente módulos de formación atractivos y concisos. Esto agiliza la creación de contenido, facilitando el desarrollo de contenido educativo para diversos objetivos de aprendizaje sin necesidad de una producción de vídeo compleja.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación interactivos para el desarrollo de empleados?
Absolutamente. HeyGen te permite diseñar vídeos cortos informativos con avatares de IA profesionales y voces en off personalizadas, perfectos para contenido de formación corporativa e incorporación de nuevos empleados. Estos vídeos de formación atractivos mejoran significativamente la retención de conocimientos y el desarrollo de habilidades en toda tu organización.
¿Qué tipos de módulos de formación concisos puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos cortos informativos, desde tutoriales de mejora de habilidades hasta módulos de educación al cliente y series completas de vídeos de microformación. Sus plantillas fáciles de usar y capacidades de texto a vídeo permiten un desarrollo rápido de vídeos de formación efectivos para cualquier sistema de gestión de aprendizaje.
¿Cómo apoya HeyGen la marca y la accesibilidad para series de microformación?
HeyGen incluye controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tu serie de vídeos de microformación para una identidad visual consistente. Además, los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad, asegurando que tus visuales y narrativas lleguen a una audiencia más amplia e inclusiva.