Desbloquea el Aprendizaje con Series de Micro Vídeos Educativos

Mejora la retención del conocimiento y el compromiso estudiantil para tu contenido de vídeo corto, simplificado con las Plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo práctico de 60 segundos dirigido a profesionales ocupados, demostrando un consejo rápido para usar una herramienta digital específica. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio, con énfasis en grabaciones de pantalla claras y anotaciones, complementado por una locución profesional pero accesible generada con la función de generación de voz de HeyGen, convirtiéndolo en un valioso vídeo instructivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo educativo inmersivo de 30 segundos explorando un hecho histórico fascinante, dirigido tanto a estudiantes de secundaria como a entusiastas de la historia. Este breve vídeo debe ser visualmente rico, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para imágenes y metraje históricos atractivos, acompañado de una banda sonora animada y una narración concisa para maximizar el compromiso estudiantil.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un segmento de microaprendizaje conciso de 50 segundos presentando un escenario de 'mito vs. realidad', adaptado para adultos que buscan opciones de aprendizaje flexibles y actualizaciones rápidas de hechos. Los visuales deben ser modernos y de estilo infográfico, apoyados por una voz concisa y autoritaria, con subtítulos automáticos habilitados por HeyGen para mejorar la accesibilidad y el alcance más amplio de tu contenido de microaprendizaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan las Series de Micro Vídeos Educativos

Crea series de micro vídeos educativos convincentes y concisos sin esfuerzo, aumentando el compromiso y la retención del conocimiento en todas tus iniciativas de aprendizaje digital.

1
Step 1
Crea tu Guion
Desarrolla contenido educativo convincente y conciso para tu módulo de microaprendizaje. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin problemas tu material escrito en un vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige Visuales y Avatares de IA
Mejora tus vídeos instructivos seleccionando entre una variedad de avatares de IA y plantillas profesionales. Integra fácilmente diversos elementos multimedia para hacer que tu serie de micro vídeos educativos sea visualmente dinámica.
3
Step 3
Genera Locuciones y Subtítulos
Da vida a tu vídeo corto con generación de locuciones de alta calidad y asegura la accesibilidad con subtítulos automáticos. Este paso es crucial para la retención del conocimiento y el aprendizaje flexible.
4
Step 4
Exporta para Compartir
Finaliza tus micro-lecciones utilizando el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarlas a varias plataformas en línea. Esto asegura un amplio alcance y compromiso estudiantil.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje

Utiliza la IA para producir contenido de vídeo corto y dinámico que aumenta significativamente el compromiso estudiantil y mejora la retención del conocimiento para cualquier materia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de series de micro vídeos educativos?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente series de micro vídeos educativos atractivos utilizando avanzados avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, transformando guiones en vídeos instructivos convincentes con facilidad. Esto agiliza significativamente la producción de vídeos, haciéndola accesible para crear contenido educativo de alta calidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso estudiantil en vídeos educativos?

HeyGen mejora el compromiso estudiantil en vídeos educativos a través de avatares de IA realistas, generación de locuciones de alta calidad y subtítulos automáticos. Estas características aseguran una comunicación clara y apoyan la retención del conocimiento en formatos de Microaprendizaje.

¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos educativos hechos con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores preferidos en tus vídeos educativos e instructivos. Esto asegura una apariencia consistente y profesional en todos tus materiales de aprendizaje.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos cortos para el aprendizaje flexible?

HeyGen facilita el aprendizaje flexible al permitir la creación de contenido de vídeo corto que es fácilmente adaptable para varias plataformas en línea. Con características como el cambio de tamaño de la relación de aspecto y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que tu vídeo para el aprendizaje sea accesible e impactante.

