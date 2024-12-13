Generador de Vídeos de Formación en Mensajería: Crea Cursos Atractivos

Crea formación para empleados inmersiva con avatares de IA dinámicos, haciendo que tus vídeos de bienvenida sean atractivos y rentables.

479/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos diseñado para equipos de L&D y gerentes de RRHH que necesitan una creación de contenido simplificada. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable e informativo, utilizando Plantillas y escenas pre-diseñadas para ilustrar la facilidad de crear vídeos de bienvenida pulidos. El audio será acogedor y tranquilizador, enfatizando cómo HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos con diseños listos para usar.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo dinámico de 30 segundos para creadores de contenido y equipos de marketing que buscan producir rápidamente contenido explicativo. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico y moderno, demostrando la conversión fluida de texto a vídeo directamente desde un guion. Un generador de voz de IA entusiasta narrará el proceso, mostrando cómo las ideas complejas se comunican de manera clara y rápida, mejorando el impacto general del mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo persuasivo de 50 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital que buscan una plataforma de vídeo de IA eficiente. Visualmente, el vídeo debe ser limpio y profesional, mostrando la flexibilidad de redimensionar y exportar en diferentes relaciones de aspecto para varias plataformas de redes sociales. El audio acompañante será confiado y conciso, destacando la capacidad de HeyGen para optimizar la creación de vídeos para diferentes canales, asegurando el máximo alcance y compromiso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Mensajería

Transforma tu contenido de formación en vídeos dinámicos y atractivos con nuestra plataforma impulsada por IA, diseñada para simplificar la creación de vídeos para una mensajería efectiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje de formación o guion. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo para preparar tu contenido para la generación de IA, haciendo que sea fácil traducir tus ideas a un formato visual.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu presentador en pantalla. Esta capacidad te permite dar un toque humano a tus mensajes de formación sin necesidad de cámaras o actores.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales y de Audio
Mejora tu vídeo con ricos elementos visuales, música de fondo y una voz en off de IA natural. Utiliza nuestra función de generación de voz en off para asegurar que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de formación esté completo, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado. Tu vídeo de calidad profesional está ahora listo para una integración fluida en tu LMS o para compartirlo en diversas plataformas, maximizando el alcance de tu mensaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Mensajes Complejos y Educación

.

Transforma mensajes complejos o temas técnicos en vídeos de formación claros y comprensibles impulsados por IA, mejorando la comprensión y el impacto educativo para todos los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos creativos con avatares de IA?

HeyGen eleva la creación de vídeos creativos aprovechando avatares de IA avanzados, transformando guiones de texto a vídeo en narraciones visuales atractivas. Nuestra plataforma proporciona una plataforma de vídeo de IA intuitiva para generar fácilmente vídeos de alta calidad generados por IA, haciendo que la creación de vídeos complejos sea accesible para todos.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para generar vídeos de formación?

HeyGen proporciona un potente generador de vídeos de formación en mensajería, permitiendo a los equipos de L&D producir vídeos de formación y bienvenida para empleados de manera eficiente. Con una gama de Plantillas y un generador de voz de IA integrado, HeyGen simplifica el proceso de crear experiencias de formación impactantes.

¿Puede HeyGen personalizar elementos de marca y narración visual para vídeos de marketing?

Sí, HeyGen permite una personalización robusta de elementos de marca para asegurar que tus vídeos de marketing y explicativos de productos se alineen perfectamente con tu narración visual. Puedes adaptar fácilmente las expresiones e incorporar tu marca única en cada vídeo generado por IA.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües y contenido de bienvenida?

Absolutamente, HeyGen facilita la creación de vídeos multilingües, ampliando tu alcance para la formación de empleados y vídeos de bienvenida globales. Nuestro generador de vídeos de IA admite diversos idiomas, asegurando que tu mensaje se entienda en todo el mundo con audio sincronizado y subtítulos precisos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo