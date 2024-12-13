HeyGen permite la creación de contenido educativo para pacientes convincente a través de sus diversas plantillas, relaciones de aspecto personalizables y generación de texto a vídeo impulsada por IA. Estas características ayudan a las organizaciones de salud a producir rápidamente vídeos de formato corto y módulos de microaprendizaje que son fáciles de consumir y altamente efectivos para compartir conocimientos médicos.