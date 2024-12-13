HeyGen mejora el compromiso y la "retención" de los estudiantes con avatares de IA realistas, locuciones dinámicas y subtítulos claros, haciendo que temas complejos como la "seguridad del paciente" y la "toma de decisiones éticas" sean más digeribles. Este enfoque ayuda a lograr los "objetivos de aprendizaje" de manera efectiva, transformando materiales estáticos en "formación en cumplimiento en línea" impactante.