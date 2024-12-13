Generador de Vídeos de Formación en Medios: Crea Contenido Impactante

Produce vídeos de formación en medios profesionales más rápido con avatares de AI realistas que cautivan a tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo enérgico de 30 segundos para profesionales de marketing y propietarios de pequeñas empresas, demostrando el poder de un Generador de Vídeos de AI. El estilo visual y de audio debe ser moderno y animado, enfatizando la rápida creación de contenido. Enfócate en usar las capacidades de Texto a vídeo desde guiones y aprovechar las Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para producir mensajes impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a departamentos de RRHH para la incorporación de nuevos empleados. El estilo visual debe ser claro y amigable, complementado por una voz acogedora y un audio claro. Enfatiza la función automática de Subtítulos/captions para accesibilidad y cómo una rica biblioteca de Medios/soporte de stock puede mejorar los vídeos de formación personalizados.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo persuasivo de 45 segundos para equipos de ventas y gerentes de ventas, ilustrando cómo un creador de vídeos de AI puede impulsar el habilitamiento de ventas. El estilo visual debe ser elegante y orientado a la acción, con una voz en off segura y convincente. Destaca la flexibilidad de redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas y el amplio soporte de biblioteca de Medios/stock para crear contenido de ventas pulido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Medios

Genera vídeos de formación en medios convincentes sin esfuerzo con AI, transformando texto en contenido visual atractivo listo para el desarrollo de tu equipo.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación en medios. Nuestra potente capacidad de texto a vídeo desde guion convertirá tu texto en contenido de vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI realistas para presentar tu material de formación. Estos avatares entregarán tu guion con expresiones y movimientos naturales.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Escenas
Utiliza nuestra amplia gama de plantillas y escenas para añadir fondos, gráficos y otros elementos visuales que complementen tu mensaje de formación y enganchen a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de formación en medios esté perfeccionado, expórtalo fácilmente utilizando nuestras funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, haciéndolo listo para cualquier plataforma o distribución interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido de Medios Rápidamente

Genera rápidamente clips de vídeo convincentes para redes sociales o escenarios de práctica, cruciales para las estrategias modernas de formación y comunicación en medios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?

HeyGen permite a los equipos de L&D crear eficientemente vídeos de formación de alta calidad utilizando su avanzado Generador de Vídeos de AI. Al convertir texto en vídeo con avatares de AI personalizables y locuciones, HeyGen reduce drásticamente el tiempo y los recursos de producción, asegurando actualizaciones fáciles para contenido en evolución.

¿Qué hace que la generación de vídeos de AI de HeyGen sea única para crear contenido atractivo?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para producir vídeos atractivos con sincronización labial realista y una amplia gama de emociones. Este innovador creador de vídeos de AI permite a los usuarios transformar guiones en contenido visual dinámico, perfecto para diversas necesidades de comunicación.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de formación multilingües para audiencias globales?

Absolutamente, HeyGen permite a las empresas producir vídeos multilingües sin problemas con sus robustas capacidades de generación de locuciones y traducción. Con soporte para más de 140 idiomas y un reproductor de vídeo multilingüe, HeyGen asegura que tu contenido de formación y habilitación de ventas resuene globalmente a través de una localización efectiva.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en todo mi contenido de vídeo generado por AI?

HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales directamente en tus vídeos generados por AI. Utilizando plantillas personalizables y un editor de estudio, HeyGen te ayuda a crear vídeos profesionales que reflejan consistentemente la identidad de tu marca en todas las plataformas.

