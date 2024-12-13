Generador de Vídeos de Formación para el Mercado: Crea Cursos Más Rápido

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos a partir de texto utilizando nuestras avanzadas capacidades de texto a vídeo para una producción de contenido eficiente.

557/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
¿Cómo podemos crear un vídeo de producto dinámico de 45 segundos que destaque una nueva función innovadora de listado dentro de una plataforma de comercio electrónico? Este vídeo está dirigido a vendedores experimentados del mercado que buscan optimizar la presentación de sus productos. Necesita un estilo moderno y visualmente impactante con música de fondo enérgica y texto claro en pantalla, aprovechando el "Text-to-video from script" de HeyGen para una narrativa convincente y "Subtitles/captions" para un alcance máximo.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo tutorial instructivo de 90 segundos sobre las mejores prácticas para crear presentaciones de productos de comercio electrónico que conviertan. La audiencia abarca aspirantes a emprendedores en línea y profesionales del marketing. El estilo visual debe ser limpio, informativo y rico en ejemplos prácticos, apoyado por una voz en off confiada y explicativa generada con el "Voiceover generation" de HeyGen y mejorada por el "Media library/stock support" para una claridad visual.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional conciso de 30 segundos que enfatice la rapidez y facilidad de generar vídeos de formación interna para equipos de mercado. Esta breve pieza está dirigida a gerentes de marketing y coordinadores de formación que necesitan una solución eficiente para la creación de contenido. Adopta una estética visual rápida e inspiradora con gráficos vibrantes y música optimista. Aprovecha el "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen para la distribución multiplataforma y utiliza "Templates & scenes" para un flujo de creación rápido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación para el Mercado

Genera rápidamente vídeos de formación profesionales para tus listados de mercado y presentaciones de productos con nuestro intuitivo generador de vídeos de IA, simplificando la creación de contenido.

1
Step 1
Crea el Guion de Tu Vídeo de Formación
Comienza creando o pegando el guion de tu contenido de formación en el generador de vídeos de IA. Nuestro generador de texto a vídeo convertirá tu texto en un diálogo atractivo para tu vídeo.
2
Step 2
Elige un Avatar de IA y una Escena
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca. Mejora tu atractivo visual añadiendo escenas y medios relevantes de nuestra extensa biblioteca.
3
Step 3
Aplica Branding y Refinamientos
Utiliza plantillas predefinidas para personalizar el aspecto y la sensación de tu vídeo de formación. Incorpora el logo y los colores de tu marca para mantener una marca consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Una vez satisfecho, exporta tus vídeos de alta calidad en varios formatos y relaciones de aspecto listos para la plataforma, asegurando que estén optimizados para tu mercado o integración LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Produce rápidamente contenido atractivo para redes sociales para promocionar productos del mercado, formación o presencia de marca, impulsando el compromiso y el tráfico.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos profesionales de IA?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales de alta calidad sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos de IA transforma texto en vídeo con avatares de IA realistas, acelerando significativamente tu proceso de creación de contenido.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para generar vídeos de formación atractivos?

HeyGen proporciona un generador de vídeos tutoriales intuitivo con una amplia gama de plantillas predefinidas y potentes herramientas de edición de vídeo. Esto te permite crear vídeos de formación y contenido de eLearning de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido de marketing y vídeos de producto cautivadores?

Absolutamente, HeyGen es ideal para generar contenido de marketing dinámico y vídeos de producto, perfectos para presentaciones de productos de comercio electrónico y anuncios en redes sociales. Puedes personalizar el aspecto y la sensación para asegurar una marca consistente en toda tu producción creativa.

¿HeyGen admite funciones avanzadas como la generación de guiones y locuciones multilingües?

Sí, HeyGen admite una robusta generación de guiones a partir de texto y capacidades avanzadas de generador de voz de IA para diversas locuciones. Nuestra plataforma también incluye opciones de doblaje de IA y doblaje multilingüe para llegar a una audiencia global, mejorando tu contenido de vídeo con diálogos ricos y efectos de sonido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo