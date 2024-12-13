Sí, HeyGen admite una robusta generación de guiones a partir de texto y capacidades avanzadas de generador de voz de IA para diversas locuciones. Nuestra plataforma también incluye opciones de doblaje de IA y doblaje multilingüe para llegar a una audiencia global, mejorando tu contenido de vídeo con diálogos ricos y efectos de sonido.