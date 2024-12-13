Herramienta de Vídeo de Marketing: Crea Vídeos Impresionantes con Facilidad

Aumenta el compromiso con la creación de vídeos sin complicaciones; utiliza los avatares de AI de HeyGen para entregar mensajes de vídeo impactantes y personalizados a gran escala.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido independientes, ilustrando la simplicidad de generar vídeos impactantes para redes sociales. La estética visual debe ser brillante, amigable y visualmente dinámica, con cortes rápidos entre diversos escenarios de aplicación, respaldados por una música de fondo contemporánea y animada. Utiliza un avatar de AI para transmitir el mensaje, enfatizando la facilidad de personalizar contenido y mostrando el poder de los avatares de AI para ofrecer mensajes de marca consistentes en varias plataformas de marketing de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo sofisticado de 1 minuto dirigido a equipos de marketing globales y gestores de contenido que priorizan la accesibilidad y el alcance amplio en sus esfuerzos de creación de vídeo. El estilo visual debe ser profesional e informativo, empleando diseños de pantalla múltiple para demostrar la versatilidad de la plataforma, apoyado por una voz clara y confiada. Enfatiza cómo HeyGen mejora una herramienta de vídeo de marketing integral al permitir la fácil adición de subtítulos/captions, asegurando que el contenido sea accesible y efectivo para audiencias diversas en todo el mundo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo conciso de 90 segundos dirigido a analistas de marketing y gestores de campañas, demostrando cómo HeyGen acelera el despliegue y la optimización de campañas. Visualmente, combina visualizaciones de datos con recorridos elegantes de la interfaz, todo ambientado con una partitura instrumental impactante y profesional. Una voz precisa e informativa debe explicar cómo el uso de Plantillas y escenas simplifica la creación rápida de vídeos, permitiendo pruebas ágiles y una comprensión más profunda de los análisis de vídeo para la toma de decisiones basada en datos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeo de Marketing

Crea vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo, mejora el compromiso con funciones potenciadas por AI y distribúyelos a través de plataformas para aumentar el alcance de tu marca.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla o utilizando avatares de AI para generar contenido de vídeo a partir de tu guion, asegurando un proceso de creación de vídeo rápido y eficiente.
2
Step 2
Añade Elementos Personalizados
Personaliza tu contenido con nuestro editor intuitivo. Mejora tu mensaje añadiendo generación de voz en off e incorpora controles de branding para alinearlo con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Selecciona Formatos Óptimos
Adapta tu vídeo para cualquier plataforma con el cambio de tamaño de relación de aspecto. Ajusta fácilmente tu creación para que se adapte a feeds de redes sociales, sitios web o campañas de correo electrónico, asegurando una experiencia de visualización óptima en todas partes.
4
Step 4
Exporta y Atrae a tu Audiencia
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos. Comparte tu contenido de marketing atractivo para atraer leads y fortalecer las relaciones con los clientes, aprovechando todo el potencial de tu herramienta de vídeo de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

Produce testimonios en vídeo convincentes para resaltar los triunfos de los clientes, construyendo confianza y atrayendo nuevos prospectos de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con herramientas avanzadas de edición de AI?

HeyGen utiliza sofisticadas herramientas de edición de AI para transformar guiones de texto en vídeos de marketing profesionales, aprovechando avatares de AI y generación eficiente de voz en off para simplificar todo el proceso de creación de vídeos.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el branding en vídeos de marketing?

HeyGen proporciona amplias opciones de personalización a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios aplicar controles de branding como logotipos y colores a plantillas de vídeo y escenas. Esto asegura que tus vídeos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen generar voces en off de alta calidad e incluir características de accesibilidad para vídeos?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la generación de voces en off, permitiéndote producir audio claro y atractivo para todo tu contenido. También añade automáticamente subtítulos y captions, mejorando significativamente la accesibilidad del vídeo para una audiencia más amplia.

¿Se integra HeyGen sin problemas en un stack tecnológico de marketing existente para mensajes de vídeo personalizados?

Sí, HeyGen está diseñado para integrarse sin problemas en tu stack tecnológico de marketing, empoderando a las empresas para crear y enviar mensajes de vídeo personalizados a gran escala. Esta capacidad ayuda a fomentar relaciones más sólidas con los clientes y optimizar las estrategias de captación de leads.

