Desarrolla un vídeo inspirador de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y cineastas independientes, ilustrando el proceso simplificado de producción de vídeo profesional. Emplea un estilo visual creativo y rápido con cortes rápidos y música ambiental, usando una voz natural y atractiva. Destaca cómo los avatares de AI de HeyGen pueden dar vida a personajes diversos sin necesidad de actores, transformando su visión creativa.
Produce un vídeo profesional de 60 segundos para profesionales de marketing y gerentes de marca, demostrando cómo la publicidad en vídeo estratégica puede aumentar significativamente el reconocimiento de marca. El estilo visual y de audio debe ser elegante y corporativo, con música instrumental sofisticada y una voz autoritaria. Muestra el poder de convertir guiones directamente en vídeos pulidos usando la función de texto a vídeo de HeyGen, agilizando el proceso creativo.
Crea un vídeo educativo y amigable de 30 segundos diseñado para estudiantes y personas en cambio de carrera, promoviendo nuestros cursos accesibles de marketing para dominar estrategias de marketing digital. La estética visual debe ser limpia y fácil de seguir, acompañada de música de fondo motivacional y una voz cálida y acogedora. Muestra cómo la generación de voz en off de HeyGen simplifica la adición de narración de alta calidad a cualquier contenido educativo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo.
Acelera la creación de tus cursos de vídeos de marketing para expandir tu alcance y educar a más estudiantes globalmente.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI.
Mejora el compromiso en la formación de la academia de vídeos de marketing y aumenta la retención de los estudiantes con contenido dinámico impulsado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de marketing en vídeo?
HeyGen empodera a los creadores de contenido para producir vídeos de marketing atractivos de manera rápida y a gran escala. Sus avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo aumentan el reconocimiento de marca y optimizan tu estrategia general de marketing en vídeo.
¿Cuál es el enfoque de HeyGen para una producción de vídeo eficiente?
HeyGen simplifica todo el flujo de trabajo de producción de vídeo, transformando un brief creativo o guion de vídeo en un vídeo profesional con un sistema claro y paso a paso. Esto minimiza las etapas complejas de preproducción y acelera la creación de contenido.
¿Puede HeyGen satisfacer los requisitos de producción de vídeo corporativo?
Absolutamente. HeyGen es ideal para la producción de vídeos corporativos, ofreciendo sofisticados avatares de AI y controles de marca robustos para asegurar la consistencia. Esto permite a las empresas crear contenido de marketing digital de alta calidad que representa auténticamente su marca.
¿Facilita HeyGen campañas de publicidad en vídeo ágiles?
Sí, HeyGen mejora significativamente la publicidad en vídeo al proporcionar características como el cambio de tamaño de relación de aspecto, generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que tus vídeos de marketing estén optimizados para varias plataformas sin necesidad de edición extensa, maximizando el alcance y el impacto.