Generador de Vídeos de Formación en Investigación de Mercado para Obtener Información Rápida
Transforma datos complejos en vídeos de formación atractivos sin esfuerzo con la generación de texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para formadores técnicos y empleados, ilustrando el proceso de construcción de módulos de formación técnica atractivos. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y atractivo con elementos interactivos, presentando diversos avatares AI para presentar información compleja de manera accesible, asegurando un tono amigable e informativo en todo momento.
Desarrolla una guía completa de 2 minutos dirigida a empresas de investigación de mercado y equipos de marketing de contenidos, mostrando la eficiencia de la generación de vídeo de extremo a extremo automatizando la creación de vídeos de investigación de mercado directamente desde un guion preparado. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y corporativo, empleando transiciones rápidas e imágenes profesionales, aprovechando al máximo la capacidad de texto a vídeo desde guion para agilizar la producción.
Produce un vídeo práctico de 45 segundos para departamentos de RRHH y oficiales de cumplimiento, destacando la facilidad de crear y realizar actualizaciones fáciles en materiales críticos de formación en cumplimiento. La estética del vídeo debe ser sencilla y clara, aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas para una configuración rápida, acompañada de una voz tranquilizadora y consistente para comunicar los estándares de cumplimiento de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Eleva los programas de formación en investigación de mercado utilizando AI para crear vídeos altamente atractivos que mejoran la retención y comprensión de los aprendices.
Escala la Formación en Investigación de Mercado.
Desarrolla y entrega un mayor volumen de cursos de formación profesional en investigación de mercado, alcanzando equipos globales de manera eficiente con AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para la investigación de mercado?
HeyGen utiliza un avanzado generador de vídeo AI y avatares AI para transformar texto en vídeo, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos profesionales de investigación de mercado. Esta plataforma automatiza la creación de vídeos, agilizando el proceso desde el guion hasta el vídeo final perspicaz.
¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de formación multilingües?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplias capacidades multilingües, permitiéndote generar voces en off AI y subtítulos precisos para audiencias globales. Esto lo hace ideal para la automatización escalable de vídeos en diversas formaciones, incluyendo cumplimiento y formación de empleados.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos en HeyGen?
HeyGen proporciona un editor de vídeo completo con una amplia gama de plantillas y controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados. Los usuarios también pueden acceder a una rica biblioteca de medios y animaciones de texto dinámicas para crear un compromiso altamente personalizado.
Más allá de la creación inicial, ¿cómo apoya HeyGen la gestión continua de contenido de vídeo?
HeyGen cuenta con un generador de guiones AI para iniciar tu contenido, facilitando la generación de vídeo de extremo a extremo desde un guion simple. La plataforma está diseñada para actualizaciones fáciles, permitiendo modificaciones rápidas a vídeos de formación o vídeos de investigación de mercado a medida que evolucionan los conocimientos.