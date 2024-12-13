Generador de Vídeos de Formación en Investigación de Mercado para Obtener Información Rápida

Transforma datos complejos en vídeos de formación atractivos sin esfuerzo con la generación de texto a vídeo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para formadores técnicos y empleados, ilustrando el proceso de construcción de módulos de formación técnica atractivos. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y atractivo con elementos interactivos, presentando diversos avatares AI para presentar información compleja de manera accesible, asegurando un tono amigable e informativo en todo momento.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una guía completa de 2 minutos dirigida a empresas de investigación de mercado y equipos de marketing de contenidos, mostrando la eficiencia de la generación de vídeo de extremo a extremo automatizando la creación de vídeos de investigación de mercado directamente desde un guion preparado. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y corporativo, empleando transiciones rápidas e imágenes profesionales, aprovechando al máximo la capacidad de texto a vídeo desde guion para agilizar la producción.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo práctico de 45 segundos para departamentos de RRHH y oficiales de cumplimiento, destacando la facilidad de crear y realizar actualizaciones fáciles en materiales críticos de formación en cumplimiento. La estética del vídeo debe ser sencilla y clara, aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas para una configuración rápida, acompañada de una voz tranquilizadora y consistente para comunicar los estándares de cumplimiento de manera efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación en Investigación de Mercado

Crea vídeos de formación convincentes y precisos para profesionales de la investigación de mercado con nuestra plataforma impulsada por AI. Simplifica datos complejos en visuales atractivos.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Contenido
Comienza introduciendo tu guion de formación en investigación de mercado o texto en bruto. Nuestra plataforma transforma tu contenido escrito en la base de tu vídeo utilizando tecnología sofisticada de texto a vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar y Voz AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu material de formación. Combina tu avatar elegido con una voz en off AI para transmitir tu mensaje de manera clara y profesional.
3
Step 3
Aplica Tu Marca y Mejoras
Personaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales. Esto asegura consistencia y refuerza la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Formación
Finaliza tus vídeos de formación en investigación de mercado y expórtalos en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Distribuye fácilmente tu contenido de alta calidad y atractivo a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Comunica los Resultados de la Investigación de Mercado

Transforma datos complejos de investigación de mercado en vídeos AI claros y atractivos para una formación interna efectiva o comunicación con partes interesadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para la investigación de mercado?

HeyGen utiliza un avanzado generador de vídeo AI y avatares AI para transformar texto en vídeo, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos profesionales de investigación de mercado. Esta plataforma automatiza la creación de vídeos, agilizando el proceso desde el guion hasta el vídeo final perspicaz.

¿Puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de formación multilingües?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias capacidades multilingües, permitiéndote generar voces en off AI y subtítulos precisos para audiencias globales. Esto lo hace ideal para la automatización escalable de vídeos en diversas formaciones, incluyendo cumplimiento y formación de empleados.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos en HeyGen?

HeyGen proporciona un editor de vídeo completo con una amplia gama de plantillas y controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados. Los usuarios también pueden acceder a una rica biblioteca de medios y animaciones de texto dinámicas para crear un compromiso altamente personalizado.

Más allá de la creación inicial, ¿cómo apoya HeyGen la gestión continua de contenido de vídeo?

HeyGen cuenta con un generador de guiones AI para iniciar tu contenido, facilitando la generación de vídeo de extremo a extremo desde un guion simple. La plataforma está diseñada para actualizaciones fáciles, permitiendo modificaciones rápidas a vídeos de formación o vídeos de investigación de mercado a medida que evolucionan los conocimientos.

