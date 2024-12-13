Con HeyGen, tienes controles de marca completos para incorporar el logotipo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de formación en fabricación, asegurando consistencia en todos los módulos de Formación Lean en línea. También puedes aprovechar una rica biblioteca de medios y el redimensionamiento de la relación de aspecto para adaptar el contenido a varias plataformas y directrices de marca.