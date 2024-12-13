Crea un Vídeo de Actualización Rápida y Fácilmente
Crea un vídeo de actualización sin esfuerzo usando Texto a vídeo desde guion para convertir ideas en historias visuales profesionales.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un vídeo conciso de actualización interna de 90 segundos para todos los empleados, anunciando una nueva iniciativa organizativa. La presentación visual debe ser amigable pero profesional, incorporando a diversos miembros del equipo y resaltando texto en pantalla. Utilizando las plantillas y escenas de vídeo de HeyGen, el estilo de audio tendrá un tono optimista y alentador con un orador claro, simplificando mensajes complejos a través de un editor de vídeo AI que hace que las comunicaciones internas sean sencillas.
Desarrolla un dinámico vídeo de 45 segundos para redes sociales dirigido a clientes existentes, mostrando una nueva característica del producto. El estilo visual debe ser vibrante y atractivo con cortes rápidos y superposiciones de texto claras, adecuado para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para un mensaje coherente, acompañado de música de fondo enérgica y una narración animada, asegurando que tus vídeos en redes sociales capten la atención y transmitan claramente las actualizaciones.
Crea un vídeo informativo de actualización estilo tutorial de 2 minutos para nuevos y existentes usuarios, guiándolos a través de un reciente rediseño de la plataforma. Emplea un enfoque visual claro y paso a paso con grabaciones de pantalla, llamadas limpias y un enfoque en la usabilidad. El audio mantendrá un tono calmado e instructivo con dicción clara y música de fondo sutil, mejorado por los subtítulos AI de HeyGen para asegurar accesibilidad y ayudar a la comprensión de todos los espectadores que aprenden sobre este vídeo de actualización.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Actualizaciones Atractivas para Redes Sociales.
Transforma rápidamente tus actualizaciones en vídeos y clips atractivos para redes sociales que cautiven a tu audiencia en línea y aumenten la interacción.
Mejora las Actualizaciones Corporativas y de Equipo.
Mejora la comunicación interna y asegura que los mensajes clave resuenen convirtiendo las actualizaciones corporativas en vídeos AI atractivos que aumentan la retención para tu equipo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la creación eficiente de vídeos?
HeyGen es un avanzado editor de vídeo AI que simplifica drásticamente la creación de contenido a través de la automatización inteligente. Utiliza avatares AI y tecnología de texto a vídeo desde guion para generar vídeos profesionales, incluyendo generación automática de locuciones y subtítulos AI para mejorar la accesibilidad.
¿Qué opciones de exportación y calidad soporta HeyGen para los vídeos creados?
HeyGen permite a los usuarios exportar vídeos en alta calidad, incluyendo una impresionante resolución de vídeo 4K, asegurando que tu contenido se vea nítido y profesional. La plataforma soporta varios formatos de relación de aspecto y salida, haciendo que tus creaciones sean versátiles para diferentes plataformas.
¿Puede HeyGen ayudar con ajustes precisos de vídeo y controles de marca?
Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas de edición de vídeo para ajustes precisos, como cortar, recortar y cambiar el tamaño del vídeo para enmarcar perfectamente tu contenido. También puedes integrar controles de marca, añadir texto a tu vídeo y ajustar el brillo y el contraste para mantener una identidad de marca consistente.
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi flujo de trabajo general de producción de vídeo?
Como un intuitivo Editor de Vídeo Online, HeyGen mejora significativamente tu flujo de trabajo al permitirte generar vídeos rápidamente a partir de indicaciones de texto. También ofrece características como un grabador de pantalla y webcam y facilita la colaboración en proyectos, permitiéndote reutilizar eficientemente vídeos largos en clips cortos y atractivos.