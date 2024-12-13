Crea un Vídeo de Incorporación con Avatares de IA
Crea fácilmente vídeos atractivos para nuevos contratados y mejora tu experiencia de incorporación utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de incorporación de clientes de 60 segundos dirigido a nuevos usuarios de un producto SaaS complejo, demostrando las características principales de manera efectiva. Emplea un estilo visual limpio e instructivo que incorpore grabaciones de pantalla y superposiciones de texto claras, apoyado por generación de voz en off precisa y subtítulos opcionales para mejorar la comprensión. Esto permite un vídeo de formación completo pero conciso.
Produce un inspirador vídeo de 30 segundos que muestre la cultura de la empresa para posibles nuevos contratados, destacando una experiencia de incorporación acogedora. La estética visual debe ser dinámica y auténtica, utilizando varias plantillas y escenas de la biblioteca de medios para mostrar interacciones del equipo y el entorno de la oficina, todo acompañado de una banda sonora motivadora. Esto puede crear rápidamente un vídeo de incorporación que resuene.
Diseña un vídeo de incorporación conciso de 50 segundos para empleados existentes que necesiten un repaso rápido sobre políticas de la empresa actualizadas o protocolos de seguridad. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar texto detallado de políticas en una presentación visual fácilmente digerible, con avatares de IA profesionales y gráficos claros. El estilo de audio debe ser formal e informativo, asegurando que la información crítica se transmita de manera eficiente dentro de un formato estándar de vídeo de incorporación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Optimiza la Creación de Contenido de Incorporación.
Produce rápidamente vídeos de incorporación completos y cursos de formación para nuevos contratados, asegurando una entrega de información consistente y efectiva.
Mejora el Compromiso de Nuevos Contratados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de incorporación dinámicos e interactivos que aumenten significativamente el compromiso y la retención de conocimiento para los nuevos empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de incorporación que refleje nuestra cultura empresarial?
HeyGen te permite crear vídeos de incorporación profesionales sin esfuerzo, incluso sin necesidad de habilidades previas. Utiliza nuestro generador de vídeos de IA intuitivo y diversas plantillas de vídeo para mostrar tu cultura empresarial única, asegurando una experiencia acogedora para los nuevos contratados desde el primer día. Nuestra plataforma hace que sea sencillo crear un vídeo de incorporación que realmente resuene.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para crear vídeos de incorporación de empleados únicos?
HeyGen ofrece personalización completa para hacer que tus vídeos de incorporación de empleados sean verdaderamente únicos. Puedes personalizar los vídeos con el logo y los colores de tu marca, elegir entre varias plantillas e incluso integrar personajes animados o avatares de IA. Esto asegura que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y mejore la experiencia general de incorporación para los nuevos contratados.
¿HeyGen proporciona funciones de generación de vídeo de IA para personajes animados en vídeos de formación?
Sí, HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA para dar vida a tus vídeos de formación con avatares de IA y personajes animados. Simplemente introduce tu guion, y nuestro convertidor de texto a voz generará voces en off de sonido natural. Esto te permite producir contenido dinámico y atractivo para todas tus necesidades de formación sin producción compleja.
¿Qué hace de HeyGen el generador de vídeos de IA ideal para vídeos de incorporación de clientes impactantes?
HeyGen es el generador de vídeos de IA ideal para vídeos de incorporación de clientes porque combina facilidad de uso con capacidades poderosas. Nuestra plataforma te permite crear rápidamente vídeos profesionales a partir de un guion utilizando avatares de IA y un convertidor de texto a voz. Esto asegura que tus clientes reciban información clara, consistente y atractiva, mejorando su experiencia inicial con tu producto o servicio.