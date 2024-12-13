Crea un Vídeo Publicitario para Instagram Fácilmente

Elabora vídeos publicitarios profesionales para Instagram rápidamente usando AI y plantillas y escenas flexibles para impulsar tu campaña de marketing.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo de creación de anuncios de vanguardia de 30 segundos, específicamente para profesionales de marketing que lanzan nuevos productos. Debe mostrar cómo los 'avatares de AI' de HeyGen pueden transmitir los beneficios clave del producto con una presentación personalizada y atractiva. La estética visual debe ser elegante y moderna, utilizando gráficos avanzados y transiciones suaves, todo respaldado por una voz en off de AI confiada y autoritaria que articule claramente el valor del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Los creadores de contenido y los gestores de redes sociales a menudo necesitan crear vídeos rápidamente para Instagram Reels. Diseña un prompt de alta energía de 60 segundos que ilustre la capacidad de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para transformar texto simple en un vídeo dinámico sin esfuerzo. El flujo visual debe ser rápido y cautivador, con texto animado que aparezca de manera sincronizada, respaldado por una pista de audio emocionante y de tendencia para demostrar su potencial viral.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo mantienen los gestores de marca y las agencias la consistencia de colores y estética de marca en diversas plataformas de redes sociales? Desarrolla una explicación visual pulida de 45 segundos. Este vídeo debe mostrar las robustas opciones de personalización de HeyGen, destacando especialmente su función de 'redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' para adaptar contenido a varios formatos, utilizando visuales limpios y profesionales y una voz en off informativa y tranquilizadora.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo Publicitario para Instagram

Elabora vídeos publicitarios atractivos para Instagram rápida y profesionalmente con las herramientas intuitivas de HeyGen, diseñadas para un máximo compromiso en plataformas de redes sociales.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Anuncio en Vídeo
Comienza tu creación de anuncio con una plantilla diseñada profesionalmente adaptada para redes sociales. HeyGen ofrece una variedad de plantillas para iniciar tu proyecto sin esfuerzo.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido y Marca
Personaliza tu anuncio añadiendo tu propio texto, imágenes y vídeos. Aplica fácilmente los colores y el logo de tu marca usando los controles de branding para mantener la consistencia.
3
Step 3
Añade Elementos de AI Atractivos
Mejora tu vídeo con características de AI de vanguardia. Genera voces en off realistas desde tu guion e incluso incluye avatares de AI para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta para Instagram y Comparte
Una vez que tu vídeo esté perfecto, expórtalo fácilmente en el aspecto-ratio óptimo para Instagram Reels y otras plataformas de redes sociales, listo para tu campaña de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios en vídeos dinámicos de AI que muestran el éxito de los clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca en Instagram.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tan rápido puedo hacer un vídeo publicitario para Instagram usando HeyGen?

La plataforma impulsada por AI de HeyGen te permite crear vídeos y hacer un vídeo publicitario para Instagram en minutos, no horas. Utiliza nuestro editor de vídeo intuitivo y ricas plantillas para agilizar tu proceso de creación de anuncios para cualquier campaña de marketing.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para anuncios en Instagram Reels?

HeyGen proporciona extensas herramientas creativas para personalizar tus anuncios en Instagram Reels, permitiéndote incorporar los colores y el logo de tu marca. Añade fácilmente animaciones, texto dinámico y elementos claros de llamada a la acción para campañas de redes sociales impactantes.

¿Simplifica el AI de HeyGen el proceso de creación de anuncios en vídeo para plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen aprovecha el AI para simplificar significativamente la creación de anuncios para plataformas de redes sociales como Instagram. Nuestro editor de arrastrar y soltar transforma guiones en vídeos atractivos con generación de avatares de AI y voz en off, convirtiéndote en un creador de anuncios en vídeo eficiente.

¿Puede HeyGen proporcionar plantillas optimizadas para diversas necesidades de campañas de marketing en Instagram?

Absolutamente, HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente específicamente optimizadas para la creación de campañas de marketing y anuncios en Instagram. Estas herramientas creativas te permiten crear vídeos que están perfectamente formateados y son altamente efectivos para tu audiencia.

