Transforma tus lecciones en vídeos educativos atractivos con avatares de IA realistas, utilizando texto a vídeo desde el guion para una creación fluida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo tutorial de 45 segundos dirigido a nuevos empleados, demostrando cómo usar una herramienta de software específica. El vídeo debe tener una estética visual limpia y profesional con una guía de audio informativa y paso a paso. Mejora la experiencia de aprendizaje incorporando la generación de voz en off de HeyGen para una narración natural y utiliza avatares de vídeo de IA para presentar acciones clave de manera efectiva.
Diseña un vídeo explicativo de 30 segundos dirigido a potenciales clientes para resaltar los beneficios clave de un nuevo producto ecológico. Adopta un estilo dinámico y visualmente atractivo con una voz entusiasta y optimista. Emplea el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer los visuales y personaliza un avatar de IA para actuar como portavoz de tu producto, haciendo que tu mensaje resuene.
Produce un segmento informativo de 50 segundos para aprendices generales introduciendo datos fascinantes sobre civilizaciones antiguas. El vídeo necesita un estilo visual rico e histórico y una presentación de audio autoritaria pero atractiva. Con HeyGen, selecciona entre varias plantillas y escenas para ambientar y utiliza avatares de vídeo de IA realistas para presentar los intrigantes vídeos educativos históricos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Hacer Vídeos Educativos con Avatares

Produce rápidamente contenido educativo atractivo e informativo usando avatares de IA, transformando guiones en vídeos profesionales con facilidad.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o mensaje. Nuestros avatares de IA proporcionan un presentador consistente y profesional para tu contenido educativo.
2
Step 2
Introduce tu Guion Educativo
Pega tu guion educativo, y nuestra plataforma convertirá tu texto en una voz en off realista, lista para que tu avatar de IA la entregue. Utiliza texto a vídeo desde el guion para una creación fluida.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Escenas
Añade contexto e interacción a tu contenido educativo incorporando fondos, imágenes y clips de vídeo relevantes. Nuestras plantillas y escenas facilitan la integración visual.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Finaliza tus vídeos educativos revisando la producción completa. Luego, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas y audiencias.

Anima Contenido y Conceptos Educativos

Transforma temas educativos complejos o abstractos, como eventos históricos, en experiencias de vídeo vívidas y memorables.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos educativos con avatares de IA?

HeyGen revoluciona la forma en que educadores y empresas crean vídeos educativos con tecnología de avatares. Nuestra plataforma te permite transformar contenido educativo en creación de vídeos atractivos impulsados por IA, presentando avatares de vídeo de IA realistas para transmitir tu mensaje de manera efectiva. Esto simplifica significativamente la producción de vídeos educativos y tutoriales de alta calidad.

¿Puedo crear un avatar de IA personalizado para mi marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear un avatar de IA personalizado que representa perfectamente tu marca o incluso clonarte para un toque personal. Esta función es ideal para desarrollar mascotas de marca únicas o para branding personal en todos tus vídeos profesionales. Luego puedes usar estos avatares de IA personalizados para transmitir mensajes de manera consistente y atractiva.

¿Cuál es el proceso para generar vídeos impulsados por IA desde un guion con HeyGen?

Con HeyGen, generar vídeos impulsados por IA desde un guion es un proceso sencillo. Simplemente introduce tu guion de texto, y el avanzado motor de creación de texto a vídeo de HeyGen generará un vídeo animado con un avatar de IA elegido y voces naturales, eliminando la necesidad de filmaciones complejas o archivos de voz en off. Este flujo de trabajo eficiente permite una rápida creación de contenido.

¿Qué tipos de vídeos profesionales puede ayudarme a crear HeyGen?

HeyGen permite a los usuarios crear una amplia gama de vídeos profesionales, atendiendo a diversas necesidades empresariales generales. Desde vídeos explicativos convincentes y vídeos de marketing dinámicos hasta vídeos de formación informativos y tutoriales de vídeo screencast, nuestra plataforma simplifica la creación de contenido. Aprovecha HeyGen para todos tus requisitos de comunicación interna, ventas y marketing, y recursos humanos.

