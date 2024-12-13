Crea un Vídeo Educativo en Múltiples Idiomas Fácilmente

Rompe las barreras del idioma y ofrece vídeos de e-learning multilingües atractivos con la potente generación de voz en off de IA.

448/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos para una pequeña empresa que se expande internacionalmente, demostrando cómo HeyGen simplifica la localización de vídeos para nuevos mercados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo, dinámico y moderno, con avatares de IA profesionales interactuando sin problemas, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde el guion para adaptar rápidamente el contenido a una audiencia global.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una lección rápida de aprendizaje de idiomas de 45 segundos, específicamente para principiantes de inglés de diversos orígenes lingüísticos. El estilo visual y de audio debe ser amigable, vibrante y alentador, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y empleando la generación de voz en off para ejemplos claros de pronunciación de vocabulario esencial.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo científico de 2 minutos sobre física cuántica, destinado a estudiantes universitarios e investigadores de todo el mundo. El estilo visual debe ser sofisticado y detallado, incorporando visuales científicos relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, con avatares de IA autoritativos entregando el contenido. Los subtítulos de HeyGen proporcionarán traducciones precisas para este contenido de vídeo multilingüe.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Educativos en Múltiples Idiomas

Crea y localiza sin esfuerzo vídeos educativos atractivos para llegar a estudiantes de todo el mundo, superando las barreras del idioma con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo Principal
Comienza generando tu vídeo educativo utilizando los avatares de IA de HeyGen, convirtiendo tu guion en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Traduce y Añade Voces en Off Multilingües
Utiliza el traductor de vídeo de IA de HeyGen para traducir tu guion y generar voces en off con sonido natural utilizando voces avanzadas de IA.
3
Step 3
Genera Subtítulos Multilingües
Genera y sincroniza automáticamente subtítulos/captions multilingües para mejorar la accesibilidad y el compromiso de todos los estudiantes.
4
Step 4
Exporta para Tu Audiencia Global
Exporta tu vídeo educativo completo con todas las opciones de idioma, listo para llegar a una audiencia global diversa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados, como temas médicos, en lecciones de vídeo fácilmente digeribles para una comprensión más clara en todos los idiomas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la traducción y localización de vídeos de IA para contenido educativo?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para una localización de vídeos sin problemas, permitiendo a los usuarios traducir vídeos educativos a más de 50 idiomas con Traducción de 1 Clic. Esto incluye doblaje de IA y subtitulado multilingüe, asegurando que tu contenido sea accesible para una audiencia global.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos educativos en múltiples idiomas de manera eficiente?

Absolutamente. HeyGen agiliza el proceso de creación de un vídeo educativo en múltiples idiomas al permitir a los usuarios generar contenido desde guiones utilizando avatares de IA y voces de IA realistas. Esta potente plataforma de creación de vídeos de IA reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de contenido multilingüe.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que los vídeos educativos lleguen a una audiencia global?

HeyGen proporciona un soporte multilingüe integral, incluyendo subtitulado multilingüe y doblaje de IA, para asegurar que tus vídeos educativos resuenen en diversos contextos lingüísticos. Esta capacidad permite a los creadores superar la brecha del idioma y ofrecer contenido instructivo de manera efectiva en todo el mundo.

¿HeyGen admite avatares de IA personalizados y voces de IA personalizadas para vídeos de e-learning?

Sí, HeyGen permite la creación de avatares personales y ofrece una gama de voces de IA de alta calidad, incluyendo texto a voz, para personalizar vídeos de e-learning. Estas características mejoran el compromiso y crean conversaciones más auténticas para una experiencia de aprendizaje verdaderamente inmersiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo