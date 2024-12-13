Cómo hacer un vídeo educativo para empleados
Crea vídeos de formación atractivos para la incorporación y el e-learning con avatares de AI que simplifican la formación corporativa.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos para todos los empleados, detallando una nueva política de RRHH con un estilo visual limpio y moderno y música de fondo animada. Mejora la comprensión añadiendo subtítulos para accesibilidad y aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para lograr una sensación de formación corporativa pulida y coherente.
Produce un vídeo tutorial técnico de 30 segundos para el equipo de soporte, demostrando un nuevo paso de solución de problemas de software con un estilo visual dinámico y práctico que incluya instrucciones claras en pantalla. Emplea la función de texto a vídeo desde el guion para generar rápidamente el contenido instructivo y enriquece el fondo con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para un intercambio de conocimientos efectivo.
Diseña un vídeo inspirador de 90 segundos para alinear a tu equipo, anunciando una nueva iniciativa de sostenibilidad a nivel de empresa para todos los empleados, utilizando un estilo visual motivador con gráficos vibrantes y música de fondo edificante. Asegura una amplia accesibilidad en todas las plataformas utilizando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto y presenta un avatar de AI para entregar el llamado a la acción para la participación, convirtiéndolo en un vídeo de formación atractivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación para Empleados Escalables.
Produce fácilmente más contenido de e-learning para formar e incorporar empleados de manera eficiente en toda tu organización.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza AI para crear vídeos de formación atractivos que aumenten la participación y mejoren la retención de conocimientos entre los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para empleados?
HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Puedes transformar tu guion en un vídeo pulido rápidamente, haciendo que el contenido educativo sea más dinámico para tus empleados.
¿Puede HeyGen usarse para varios tipos de contenido educativo en vídeo, como la incorporación o el e-learning?
Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de formación versátil perfecto para la incorporación de nuevos empleados, el desarrollo de módulos de e-learning y la producción de vídeos instructivos. Sus plantillas flexibles y su biblioteca de medios apoyan diversas necesidades de contenido de aprendizaje.
¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos de formación para empleados?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación para empleados permitiéndote generar voces en off directamente desde tu guion. También proporciona subtítulos automáticos y una variedad de plantillas para acelerar la producción de tus vídeos.
¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en los materiales de formación corporativa?
HeyGen incluye controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo de tu empresa y colores específicos en tus vídeos de formación corporativa. Esto ayuda a mantener una identidad visual consistente en todo tu contenido educativo en vídeo y alinear a tu equipo con tu marca.