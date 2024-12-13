Crea un Video de Anuncio de Avatar que Convierta

Aprovecha los avatares de IA para campañas de marketing que cautiven a tu audiencia y fomenten el compromiso sin la complejidad de la creación de videos.

431/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Impulsa tu presencia en redes sociales con un video de avatar dinámico de 15 segundos diseñado para influencers y creadores de contenido. Este breve y vibrante clip debe mostrar una estética moderna, una pista de música de fondo atractiva y un discurso claro como el cristal. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para producir rápidamente contenido cautivador que capte la atención.
Prompt de Ejemplo 2
¿Eres un profesional de ventas o gerente de producto que busca crear videos pulidos y persuasivos que cierren tratos? Produce un anuncio corporativo de 45 segundos, utilizando un tono seguro y visuales nítidos para resaltar los beneficios de tu producto. Dirigido a equipos de ventas y gerentes de producto, este video debe aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock para crear videos de IA profesionales que resuenen con clientes potenciales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video explicativo de 60 segundos para formadores corporativos y departamentos de RRHH, centrándote en un estilo visual limpio y accesible con una voz calmada y autoritaria. Este video, destinado a simplificar temas complejos a través de la creación eficiente de videos, debe presentar prominentemente los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y su redimensionamiento de Aspecto-ratio y exportaciones para distribución multiplataforma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Video de Anuncio de Avatar

Crea rápidamente videos de anuncios atractivos con avatares de IA y potentes herramientas de edición, listos para marketing y redes sociales.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA y Plantilla
Comienza eligiendo de nuestra diversa biblioteca de avatares de IA o creando uno personalizado. Luego, selecciona una plantilla prediseñada que se alinee con el objetivo y estilo de tu anuncio.
2
Step 2
Añade tu Guion y Voz en Off
Pega tu guion de anuncio en el editor. Nuestra función de Texto a video generará automáticamente una voz en off de sonido natural para tu avatar, sincronizando perfectamente la sincronización labial.
3
Step 3
Personaliza tu Video de Anuncio
Mejora tu anuncio con controles de Branding personalizados (logo, colores), música de fondo, medios de stock y superposiciones de texto. Ajusta escenas y tiempos para refinar tu mensaje de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Publica tu Anuncio
Previsualiza tu video de anuncio completo. Una vez satisfecho, utiliza nuestra función de redimensionamiento de Aspecto-ratio y exportaciones para descargarlo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, y compártelo con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito del Cliente en Anuncios

.

Transforma testimonios de clientes en videos de IA convincentes para generar confianza y persuadir a compradores potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de marketing con avatares de IA?

HeyGen te permite crear videos de marketing y ventas atractivos utilizando avatares de IA, transformando guiones en contenido dinámico rápidamente. Aprovecha nuestro generador de videos de IA para crear videos publicitarios impactantes para diversas plataformas.

¿Cuál es el proceso para crear videos de IA con HeyGen?

HeyGen simplifica la creación de videos de IA permitiéndote generar videos profesionales a partir de texto. Simplemente introduce tu guion, elige un avatar de IA y personaliza tu escena con plantillas para producir videos de IA de alta calidad de manera eficiente.

¿Ofrece HeyGen avatares de IA diversos para proyectos de video?

Sí, HeyGen proporciona una amplia selección de avatares de IA de stock, junto con opciones para crear avatares personalizados, asegurando que tus videos de IA se ajusten perfectamente al estilo único de tu marca. Nuestra plataforma facilita la integración de estos avatares de IA realistas en cualquier proyecto de video.

¿Puedo personalizar la voz y la sincronización labial de mis avatares de IA?

Absolutamente, HeyGen ofrece capacidades avanzadas de clonación de voz y sincronización labial, permitiendo un control preciso sobre el discurso de tu avatar de IA. Esta funcionalidad integrada del editor de video asegura que tus videos de IA ofrezcan actuaciones naturales y atractivas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo