Crea un Video de Anuncio de Avatar que Convierta
Aprovecha los avatares de IA para campañas de marketing que cautiven a tu audiencia y fomenten el compromiso sin la complejidad de la creación de videos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Impulsa tu presencia en redes sociales con un video de avatar dinámico de 15 segundos diseñado para influencers y creadores de contenido. Este breve y vibrante clip debe mostrar una estética moderna, una pista de música de fondo atractiva y un discurso claro como el cristal. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para producir rápidamente contenido cautivador que capte la atención.
¿Eres un profesional de ventas o gerente de producto que busca crear videos pulidos y persuasivos que cierren tratos? Produce un anuncio corporativo de 45 segundos, utilizando un tono seguro y visuales nítidos para resaltar los beneficios de tu producto. Dirigido a equipos de ventas y gerentes de producto, este video debe aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock para crear videos de IA profesionales que resuenen con clientes potenciales.
Desarrolla un video explicativo de 60 segundos para formadores corporativos y departamentos de RRHH, centrándote en un estilo visual limpio y accesible con una voz calmada y autoritaria. Este video, destinado a simplificar temas complejos a través de la creación eficiente de videos, debe presentar prominentemente los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y su redimensionamiento de Aspecto-ratio y exportaciones para distribución multiplataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Videos de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente videos de anuncios de IA impactantes que generen resultados y mejoren tus esfuerzos de marketing.
Genera Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos y clips de avatares de IA cautivadores optimizados para diversas plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de marketing con avatares de IA?
HeyGen te permite crear videos de marketing y ventas atractivos utilizando avatares de IA, transformando guiones en contenido dinámico rápidamente. Aprovecha nuestro generador de videos de IA para crear videos publicitarios impactantes para diversas plataformas.
¿Cuál es el proceso para crear videos de IA con HeyGen?
HeyGen simplifica la creación de videos de IA permitiéndote generar videos profesionales a partir de texto. Simplemente introduce tu guion, elige un avatar de IA y personaliza tu escena con plantillas para producir videos de IA de alta calidad de manera eficiente.
¿Ofrece HeyGen avatares de IA diversos para proyectos de video?
Sí, HeyGen proporciona una amplia selección de avatares de IA de stock, junto con opciones para crear avatares personalizados, asegurando que tus videos de IA se ajusten perfectamente al estilo único de tu marca. Nuestra plataforma facilita la integración de estos avatares de IA realistas en cualquier proyecto de video.
¿Puedo personalizar la voz y la sincronización labial de mis avatares de IA?
Absolutamente, HeyGen ofrece capacidades avanzadas de clonación de voz y sincronización labial, permitiendo un control preciso sobre el discurso de tu avatar de IA. Esta funcionalidad integrada del editor de video asegura que tus videos de IA ofrezcan actuaciones naturales y atractivas.