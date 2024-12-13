Crea un Vídeo Publicitario para Amazon: Aumenta Ventas con Contenido Atractivo

Crea anuncios en vídeo atractivos para Amazon con la plataforma intuitiva de HeyGen, que ofrece plantillas personalizables para una producción rápida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo de 15 segundos para Sponsored Brands de un producto sostenible para el hogar, dirigido a millennials y la Generación Z conscientes del medio ambiente. Emplea visuales vibrantes y naturalistas con música indie-pop animada y utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para resaltar rápidamente las ventajas ecológicas del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo publicitario informativo de 45 segundos que demuestre un electrodoméstico de cocina único, diseñado para cocineros caseros y entusiastas de la gastronomía. El estilo visual debe ser brillante y limpio, acompañado de una cálida y acogedora pista acústica de fondo, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una demostración de producto profesional y fácil de seguir.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 60 segundos específicamente para crear anuncios en vídeo de un nuevo software educativo, dirigido a padres y educadores. Presenta visuales claras e ilustrativas con una voz en off calmada y tranquilizadora, asegurando que el anuncio esté optimizado para varias plataformas utilizando la capacidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear un Vídeo Publicitario para Amazon

Crea vídeos publicitarios atractivos para Amazon de manera eficiente usando nuestra herramienta de autoservicio, diseñada para ayudarte a captar clientes y aumentar la visibilidad del producto con calidad profesional.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas listas para usar y personalizables, diseñadas específicamente para anuncios en vídeo atractivos de Amazon. Nuestra función de Plantillas y escenas proporciona una base para comenzar rápidamente tu proceso creativo.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Producto
Completa la plantilla elegida con imágenes del producto, texto y elementos de marca. Utiliza nuestro soporte de biblioteca de medios/stock para mejorar tus visuales y asegurar que tu anuncio refleje con precisión tu marca, usando plantillas de imagen y texto.
3
Step 3
Crea tu Guion y Voz en Off
Desarrolla la narrativa de tu anuncio introduciendo tu guion. Nuestra capacidad de generación de voz en off te permite añadir fácilmente voces en off profesionales, ayudándote a crear vídeos para tus anuncios con audio claro.
4
Step 4
Exporta para Campañas de Amazon
Finaliza tu vídeo revisando la vista previa y haciendo los últimos ajustes. Usa nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para renderizar tu vídeo publicitario de Amazon completado en el formato óptimo para campañas de vídeo de Sponsored Brands.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos y atractivos testimonios en vídeo que generan confianza y aumentan las conversiones para tus productos en Amazon.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos publicitarios para Amazon?

HeyGen es una poderosa herramienta de autoservicio que te permite crear un vídeo publicitario para Amazon rápidamente. Con nuestras plantillas personalizables y listas para usar, puedes crear anuncios en vídeo atractivos a partir de un guion en minutos, utilizando avatares de AI para dar vida a tu marca.

¿Qué características de personalización y branding ofrece HeyGen para las plantillas de vídeo de Amazon?

HeyGen ofrece amplios controles de branding, permitiéndote personalizar plantillas con tu logo, colores y medios de nuestra biblioteca. Esto asegura que tus plantillas de vídeo de Amazon y el contenido de Sponsored Brands se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿HeyGen admite la generación de voz en off y la accesibilidad para anuncios en vídeo?

Sí, HeyGen cuenta con generación avanzada de voz en off para mejorar tus anuncios en vídeo con voces realistas. Además, puedes añadir subtítulos y leyendas fácilmente, mejorando la accesibilidad y el compromiso de una audiencia más amplia que ve tus vídeos.

¿Puede HeyGen crear varios tipos de anuncios en vídeo, incluidos anuncios de display con vídeo?

Absolutamente, el versátil creador de vídeos de HeyGen te permite crear vídeos para tus anuncios en diferentes formatos, incluidos anuncios de display dinámicos con vídeo. Aprovecha nuestras capacidades de AI y el redimensionamiento de relación de aspecto para producir contenido de alta calidad adaptado a cualquier plataforma.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo