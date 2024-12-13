Crea un Vídeo Anuncio Online: Crea Anuncios en Vídeo Impresionantes Rápidamente
Crea anuncios en vídeo atractivos rápidamente usando nuestro editor de arrastrar y soltar y cautivadores avatares de IA para aumentar el reconocimiento de tu marca.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo profesional y limpio de 45 segundos dirigido a Creadores de Contenido y Agencias que necesitan un creador de anuncios en vídeo eficiente con IA. Con una estética visual moderna y una narración clara, este vídeo demostrará el poder de los avatares de IA de HeyGen y destacará su capacidad de generación de narraciones, simplificando los complejos flujos de trabajo de creación de anuncios.
Produce un vídeo de 60 segundos centrado en el producto y persuasivo para marcas de comercio electrónico y gestores de productos. El estilo visual claro, complementado por una voz autoritaria, enfatiza la facilidad con la que los usuarios pueden personalizar sus anuncios en vídeo. Destaca cómo el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen permite obtener imágenes ricas y cómo se pueden añadir Subtítulos/captions para reforzar tu llamada a la acción, asegurando el máximo impacto.
Crea un vídeo dinámico y moderno de 15 segundos en formato corto para Startups e individuos que promueven marcas personales. Adoptando un estilo generado por el usuario con música de fondo popular, este prompt ilustra lo fácil que es para los usuarios de HeyGen redimensionar sus vídeos utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, perfecto para diferentes plataformas y maximizando el reconocimiento de marca sin necesidad de herramientas complejas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente vídeos de anuncios de alto rendimiento usando IA, acelerando tus campañas de marketing y generando resultados.
Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Produce sin esfuerzo anuncios en vídeo en formato corto y clips optimizados para varias plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo crear un vídeo anuncio online de manera eficiente con HeyGen?
Con el creador de anuncios en vídeo de IA de HeyGen, puedes crear fácilmente un vídeo anuncio online usando nuestro intuitivo editor de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeo. Simplemente añade tu guion, elige entre diversos actores de IA o avatares de IA, y genera tu anuncio en vídeo profesional en minutos.
¿Qué tipo de anuncios en vídeo puedo crear usando la plataforma de HeyGen?
HeyGen te permite crear diversos vídeos publicitarios, incluyendo promociones de productos, explicativos y campañas en redes sociales, aprovechando actores de IA y avatares de IA. Puedes generar vídeos en formato corto adaptados para plataformas como YouTube e Instagram para impulsar tus esfuerzos de marketing y el reconocimiento de tu marca.
¿Cómo ayuda HeyGen a mejorar el reconocimiento de mi marca a través de anuncios en vídeo?
HeyGen ayuda significativamente a hacer crecer tu negocio y construir el reconocimiento de marca al permitir la creación rápida de anuncios en vídeo de alta calidad y atractivos. Nuestra plataforma te permite personalizar tus anuncios en vídeo con elementos de marca y mensajes de llamada a la acción convincentes, asegurando que tu marca destaque en todos los canales.
¿Puede HeyGen personalizar mis anuncios en vídeo para diferentes plataformas de redes sociales?
Absolutamente, HeyGen facilita la personalización de tus anuncios en vídeo para varias plataformas de redes sociales con relaciones de aspecto optimizadas y controles de marca. Puedes adaptar fácilmente tu contenido para YouTube, Instagram, Facebook y otros canales, asegurando que tus anuncios en vídeo se vean perfectos en todos los lugares donde los compartas para maximizar las conversiones.