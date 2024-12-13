Haz un Video de Entrenamiento: Creación de Contenido de Fitness sin Esfuerzo

Crea contenido de fitness y videos de entrenamiento atractivos sin filmar, utilizando la potente función de texto a video desde el guion de HeyGen para una generación rápida.

478/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un clip dinámico de 45 segundos para redes sociales diseñado para entusiasmar a los jóvenes adultos sobre un nuevo desafío de entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT). El video debe tener un ritmo visual rápido con superposiciones gráficas modernas y una pista de música de fondo enérgica y de tendencia. Utiliza la capacidad de texto a video de HeyGen desde el guion para generar rápidamente subtítulos atractivos y llamadas a la acción, impulsando las inscripciones para el desafío.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un segmento de entrenamiento personalizado de 60 segundos dirigido a personas que se centran en mejorar la flexibilidad y la movilidad, guiándolos a través de una rutina de estiramientos suaves. La presentación visual debe ser calmante y serena, empleando una iluminación suave y un fondo de audio ambiental relajante. Mejora la claridad de las instrucciones utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen para proporcionar una guía clara, paso a paso, sin necesidad de filmar a un presentador humano, ofreciendo una forma única de personalizar los entrenamientos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video profesional de rutina de calentamiento de 40 segundos para entrenadores de fitness que necesitan generar videos sin filmar, dirigido a participantes en una clase grupal en línea. La estética debe ser elegante e instructiva, con texto en pantalla fácil de leer y un ritmo inspirador y rítmico. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar eficientemente el calentamiento, asegurando que los entrenadores puedan hacer un video de entrenamiento rápida y efectivamente para sus sesiones virtuales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Video de Entrenamiento

Crea videos de entrenamiento atractivos con AI sin esfuerzo. Genera contenido de fitness dinámico, personaliza ejercicios y publica clips de alta calidad para tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Entrenamiento
Comienza escribiendo tus instrucciones de entrenamiento, aprovechando la función de texto a video desde el guion de HeyGen para construir la base de tu video y crear contenido de fitness.
2
Step 2
Elige un Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI realista para demostrar ejercicios y proporcionar tu voz en off, permitiéndote generar videos sin filmar.
3
Step 3
Aplica Branding y Visuales
Utiliza los controles de branding de HeyGen para incorporar sin problemas tu logo y colores de marca. Mejora tu video con medios de stock adecuados o tus propios recursos para la personalización de marca.
4
Step 4
Exporta y Publica Tu Contenido
Finaliza tu video, ajusta los formatos de aspecto para diferentes plataformas y exporta tu video de entrenamiento pulido, listo para publicar entrenamientos para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso y la Retención en los Entrenamientos

.

Mejora la motivación y la consistencia de los participantes en las rutinas de entrenamiento con contenido de fitness personalizado generado por AI y experiencias de video interactivas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo hacer un video de entrenamiento sin filmarme?

El Generador de Videos de Entrenamiento de AI de HeyGen te permite crear videos de entrenamiento atractivos utilizando avatares de AI realistas y capacidades de texto a video, eliminando la necesidad de filmar. Simplemente escribe tu guion, y HeyGen da vida a tu contenido de fitness.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear contenido de fitness rápidamente?

HeyGen proporciona una plataforma fácil de usar con varias plantillas de video de fitness y escenas preconstruidas para ayudarte a crear contenido de fitness profesional rápidamente. Puedes personalizar estas plantillas con tus controles de marca para un aspecto consistente.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear clips para redes sociales a partir de mis videos de entrenamiento?

Sí, HeyGen funciona como un editor de video en línea intuitivo, permitiéndote producir clips dinámicos para redes sociales y publicar entrenamientos en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Puedes ajustar y exportar fácilmente tus videos para un compromiso óptimo.

¿HeyGen admite la personalización de mis videos de entrenamiento con branding?

Absolutamente. HeyGen ofrece opciones robustas de personalización de marca, permitiéndote agregar tu logo, colores específicos y otros elementos de branding para personalizar tus videos de entrenamiento. Esto asegura que todo tu contenido de fitness mantenga una identidad de marca profesional y consistente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo