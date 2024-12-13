Cómo Hacer un Vídeo de Bienvenida para Nuevos Empleados

Establece el tono perfecto y mejora la retención de información para los nuevos empleados con vídeos de formación personalizados, fácilmente generados a partir de tu guion de vídeo usando HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo conciso de 60 segundos para nuevos empleados que describa claramente los aspectos clave del proceso de incorporación. Emplea un estilo visual y auditivo moderno e informativo para presentar la información esencial de manera eficiente, aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen para asegurar una entrega precisa y profesional del guion del vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de incorporación de empleados personalizado de 30 segundos dirigido a hacer que los nuevos miembros del equipo se sientan realmente bienvenidos y conectados. Este vídeo cálido e inspirador debe incluir saludos personalizados de los líderes del equipo, utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para añadir mensajes de audio auténticos y personalizados que aumenten el compromiso de los empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de incorporación informativo pero visualmente atractivo de 50 segundos para nuevos empleados, centrado en las políticas y beneficios clave de la empresa. Usa una estética elegante y profesional con transiciones dinámicas, haciendo uso de las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una producción de alta calidad que simplifique la información compleja.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Bienvenida para Nuevos Empleados

Agiliza la incorporación de nuevos empleados y causa una impresión duradera con vídeos de bienvenida personalizados que involucren e informen a tu equipo.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Bienvenida
Escribe un guion convincente o utiliza una plantilla para delinear tu mensaje. Luego, transforma tu texto en un vídeo dinámico con avatares de AI o tu propio metraje usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Añade los Elementos de Marca de tu Empresa
Refuerza la identidad de tu empresa añadiendo tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas. Aprovecha los controles de Marca de HeyGen para asegurar que tu vídeo se alinee perfectamente con la cultura de tu empresa.
3
Step 3
Selecciona Visuales y Voz en Off Atractivos
Mejora la claridad y el compromiso seleccionando música de fondo, medios de archivo y voces en off profesionales. Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje claro y acogedor para tus nuevos empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte con los Nuevos Empleados
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en el formato de aspecto deseado y compártelo a través de tus canales de comunicación preferidos. HeyGen admite varios redimensionamientos y exportaciones de relación de aspecto para una distribución sin problemas en tu proceso de incorporación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Nuevos Empleados y Fomenta la Cultura de la Empresa

Crea vídeos de bienvenida atractivos que inspiren a los nuevos miembros del equipo y comuniquen efectivamente la cultura y los valores únicos de tu empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de incorporación de empleados atractivos y personalizados utilizando avatares de AI y texto a vídeo a partir de tu guion existente. Esto agiliza tu proceso de incorporación y ayuda a los nuevos empleados a conectarse con la cultura de tu empresa desde el primer día.

¿Puedo personalizar los vídeos de bienvenida para nuevos empleados con nuestra marca?

Por supuesto. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en vídeos de incorporación de empleados personalizados. También puedes utilizar varias plantillas de vídeo y una rica biblioteca de medios para alinearte con la cultura única de tu empresa.

¿Cuál es la forma más fácil de crear un vídeo para nuevos empleados?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de alta calidad para nuevos empleados a través de su creador de vídeos AI. Simplemente introduce tu guion de vídeo, y los avatares de AI y la generación de voz en off de HeyGen producirán contenido de calidad profesional de manera eficiente, reduciendo significativamente tu tiempo de producción.

¿Cómo mejoran los avatares de AI la experiencia del vídeo de bienvenida para empleados?

Los avatares de AI en HeyGen aportan un toque humano dinámico y consistente a tus vídeos de bienvenida para empleados sin la necesidad de filmación tradicional. Esto asegura que cada nuevo empleado reciba una introducción de alta calidad y atractiva que refleje el profesionalismo de tu empresa y mejore la retención de información.

