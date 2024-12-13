Crea un Vídeo de Demostración de Interfaz que Convierta a los Espectadores en Usuarios

Lanza rápidamente vídeos de demostración de productos atractivos. Nuestra plataforma avanzada convierte tu guion en visuales dinámicos con texto a vídeo sin interrupciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo dinámico de 45 segundos que muestre una nueva función lanzada dentro de la interfaz de un producto existente, dirigido a usuarios actuales y gestores de producto. Este segmento atractivo debe presentar capturas de pantalla rápidas y anotadas que destaquen las nuevas 'características del producto' con un estilo visual moderno y optimista. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar rápidamente los segmentos introductorios y explicativos, asegurando que la información crítica se transmita de manera eficiente a través de subtítulos claros.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo útil de 30 segundos dirigido al personal de soporte técnico y a los usuarios finales, demostrando una solución rápida para un problema común de la interfaz o un consejo útil para 'hacer un vídeo de demostración de interfaz'. El enfoque visual debe ser directo e informativo, quizás incorporando un avatar de AI amigable para guiar a los espectadores a través de los pasos, asegurando claridad y concisión. Las plantillas y escenas de HeyGen pueden proporcionar un punto de partida estructurado para este tutorial rápido, haciendo que la producción sea eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de demostración de producto pulido de 2 minutos que proporcione una visión general de alto nivel del flujo de trabajo de toda una interfaz, destinado a partes interesadas e inversores potenciales. La presentación debe adoptar un estilo visual narrativo y completo con transiciones suaves y música de fondo sutil, enfatizando las propuestas de valor clave. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para cualquier metraje adicional y asegura una entrega profesional mediante el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto, haciéndolo adecuado para varias plataformas de presentación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer que un Vídeo de Demostración de Interfaz Funcione

Produce rápidamente vídeos de demostración de interfaz profesionales combinando grabaciones de pantalla con voces en off de AI y plantillas dinámicas para mostrar efectivamente las características de tu producto.

1
Step 1
Sube tu Material de Interfaz
Comienza subiendo tus capturas de pantalla pregrabadas o vídeos de interfaz existentes directamente a la biblioteca de medios de HeyGen. Esto forma la base visual de tu demostración de producto.
2
Step 2
Crea tu Guion y Voz en Off
Desarrolla un guion convincente para resaltar las características clave de tu interfaz. Luego, utiliza la generación de voz en off de AI de HeyGen para añadir una narración clara y atractiva a tu vídeo.
3
Step 3
Elige una Plantilla y Edita
Mejora tu demostración seleccionando entre varias plantillas de vídeo para estructurar tu presentación. Organiza fácilmente tu material subido y los elementos visuales dentro de la plantilla elegida.
4
Step 4
Añade los Toques Finales y Exporta
Refina tu demostración de interfaz añadiendo subtítulos para accesibilidad y ajustando la relación de aspecto según sea necesario. Exporta tu vídeo pulido en el formato deseado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Marketing y Explicativos

Crea vídeos explicativos y clips de marketing atractivos que muestren las características clave de tu interfaz para una promoción efectiva del producto en línea.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de demostración de productos atractivos?

HeyGen proporciona una plataforma intuitiva para crear eficientemente vídeos de demostración de productos de alta calidad. Aprovecha los avatares de AI y la generación de voz en off para producir rápidamente contenido atractivo que muestre efectivamente las características de tu producto.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para editar vídeos de demostración de software?

HeyGen incluye un potente editor de arrastrar y soltar, que te permite integrar sin problemas tus grabaciones y otros medios para tus vídeos de demostración de software. Puedes personalizar escenas, añadir subtítulos y refinar cada aspecto de tu producción de vídeo en línea con facilidad.

¿Puede HeyGen generar automáticamente voz en off de AI y subtítulos para mis vídeos tutoriales?

Absolutamente. HeyGen proporciona generación avanzada de voz en off de AI directamente desde tu guion, asegurando un audio profesional para tus vídeos tutoriales. También puedes añadir automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso.

¿Qué controles de marca están disponibles para personalizar vídeos de productos con HeyGen?

HeyGen te ofrece amplios controles de marca, incluyendo la capacidad de incorporar tu logo, colores específicos de la marca y utilizar plantillas de vídeo profesionales. Esto asegura que tus vídeos de productos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

