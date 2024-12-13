Crea un Video de Anuncio Estilo UGC con el Poder de la AI
Genera videos AI cautivadores para campañas de marketing usando plantillas personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un video persuasivo de 45 segundos para gerentes de marketing y marcas de comercio electrónico, destacando la eficiencia de un Creador de Anuncios AI. Este video debe adoptar un estilo visual profesional pero dinámico con gráficos en movimiento modernos, apoyado por una voz en off clara y segura. Ilustra cómo utilizar las Plantillas y escenas de HeyGen puede acelerar rápidamente la creación de campañas de marketing impactantes.
Produce un video testimonial conmovedor de 60 segundos dirigido a empresas SaaS y proveedores de servicios, enfatizando historias genuinas de clientes. El estilo visual debe ser cálido y confiable, utilizando iluminación natural y escenarios relatables, acompañado de un estilo de audio conversacional. Muestra la capacidad de generación de voz en off de HeyGen para dar vida a testimonios escritos, haciéndolos sentir personales y atractivos.
Desarrolla un video enérgico de 30 segundos para creadores de contenido y marketers digitales, demostrando cómo generar videos AI a partir de un guion simple. El estilo visual debe ser rápido y vibrante, con cortes rápidos que muestren transiciones creativas, acompañado de música electrónica contemporánea. Destaca la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, permitiendo a los creadores optimizar su contenido instantáneamente para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios AI de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente videos AI de estilo UGC poderosos para impulsar conversiones y optimizar campañas de marketing de manera eficiente.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente videos y clips cautivadores para redes sociales, perfectos para campañas dinámicas de estilo UGC en diversas plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a hacer un video de anuncio estilo UGC rápidamente?
HeyGen te permite crear videos de anuncio estilo UGC de manera sencilla. Utiliza plantillas personalizables, avatares AI y texto a video desde tu guion para generar contenido atractivo para tus campañas de marketing.
¿Qué tipo de videos AI puedo generar con HeyGen?
Con HeyGen, puedes generar diversos videos AI para diferentes propósitos. Transforma fácilmente tu guion en video con avatares AI realistas y voces en off auténticas, perfectos para videos testimoniales o presentaciones de productos.
¿HeyGen ofrece plantillas personalizables para contenido creativo?
Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas personalizables para impulsar la producción de contenido creativo. Estas plantillas están diseñadas para ayudar a los creadores de contenido a elaborar campañas de marketing de alto impacto de manera eficiente.
¿Puedo integrar la identidad de mi marca en los videos AI generados por HeyGen?
Absolutamente. HeyGen te permite integrar sin problemas controles de marca como logotipos y colores en tus videos AI. Esto asegura que tus avatares AI y el contenido general del video reflejen consistentemente la identidad única de tu marca.