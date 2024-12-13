Crea un Video de Anuncio Estilo UGC con el Poder de la AI

Genera videos AI cautivadores para campañas de marketing usando plantillas personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video persuasivo de 45 segundos para gerentes de marketing y marcas de comercio electrónico, destacando la eficiencia de un Creador de Anuncios AI. Este video debe adoptar un estilo visual profesional pero dinámico con gráficos en movimiento modernos, apoyado por una voz en off clara y segura. Ilustra cómo utilizar las Plantillas y escenas de HeyGen puede acelerar rápidamente la creación de campañas de marketing impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video testimonial conmovedor de 60 segundos dirigido a empresas SaaS y proveedores de servicios, enfatizando historias genuinas de clientes. El estilo visual debe ser cálido y confiable, utilizando iluminación natural y escenarios relatables, acompañado de un estilo de audio conversacional. Muestra la capacidad de generación de voz en off de HeyGen para dar vida a testimonios escritos, haciéndolos sentir personales y atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video enérgico de 30 segundos para creadores de contenido y marketers digitales, demostrando cómo generar videos AI a partir de un guion simple. El estilo visual debe ser rápido y vibrante, con cortes rápidos que muestren transiciones creativas, acompañado de música electrónica contemporánea. Destaca la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, permitiendo a los creadores optimizar su contenido instantáneamente para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Video de Anuncio Estilo UGC

Crea fácilmente videos de anuncio estilo UGC atractivos con AI, desde el guion hasta la exportación final, usando herramientas intuitivas y opciones personalizables.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza elaborando un guion atractivo para tu anuncio. Utiliza la función de texto a video para transformar instantáneamente tu contenido escrito en una narrativa de video dinámica.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Explora y selecciona entre plantillas personalizables para establecer la base. Sube tus propios medios específicos, como metraje de producto en mano, para personalizar tus escenas.
3
Step 3
Añade Avatares AI y Voces en Off
Mejora tu video incorporando avatares AI realistas para presentar tu mensaje. Genera voces en off de sonido natural para asegurar que tu anuncio resuene claramente con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Anuncio Estilo UGC
Revisa tu creación, haz los ajustes finales a las proporciones o elementos, luego exporta tu video de anuncio estilo UGC pulido, listo para generar videos AI para tus campañas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presentación de Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios auténticos de clientes en videos AI atractivos, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a hacer un video de anuncio estilo UGC rápidamente?

HeyGen te permite crear videos de anuncio estilo UGC de manera sencilla. Utiliza plantillas personalizables, avatares AI y texto a video desde tu guion para generar contenido atractivo para tus campañas de marketing.

¿Qué tipo de videos AI puedo generar con HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar diversos videos AI para diferentes propósitos. Transforma fácilmente tu guion en video con avatares AI realistas y voces en off auténticas, perfectos para videos testimoniales o presentaciones de productos.

¿HeyGen ofrece plantillas personalizables para contenido creativo?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas personalizables para impulsar la producción de contenido creativo. Estas plantillas están diseñadas para ayudar a los creadores de contenido a elaborar campañas de marketing de alto impacto de manera eficiente.

¿Puedo integrar la identidad de mi marca en los videos AI generados por HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite integrar sin problemas controles de marca como logotipos y colores en tus videos AI. Esto asegura que tus avatares AI y el contenido general del video reflejen consistentemente la identidad única de tu marca.

