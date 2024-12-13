Crea un Vídeo Tutorial con Subtítulos Rápida y Fácilmente

Crea vídeos tutoriales claros y efectivos con facilidad. Aprovecha los Subtítulos/captions automatizados de HeyGen para lograr el máximo compromiso y accesibilidad de la audiencia.

490/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo tutorial dinámico de 90 segundos dirigido a creadores de contenido expertos en tecnología, explicando las capacidades de HeyGen como un avanzado creador de vídeos tutoriales con IA. Adopta un estilo visual moderno y rápido con música de fondo animada y una entrega clara de avatares de IA. Enfatiza cómo los diversos Templates y escenas de HeyGen pueden impulsar la creación de contenido, mostrando el uso intuitivo de avatares de IA para personalizar y animar sus tutoriales de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Ilustra el proceso paso a paso para hacer un vídeo tutorial con subtítulos en un vídeo de 2 minutos diseñado para educadores o formadores aspirantes nuevos en la creación de vídeos. El estilo visual debe ser amigable y atractivo, simulando una grabación de pantalla con una narración de apoyo y alentadora. Demuestra cómo HeyGen simplifica la creación de contenido aprovechando su capacidad de Texto a vídeo desde guion, asegurando una accesibilidad completa al generar automáticamente Subtítulos/captions y permitiendo a los usuarios crear fácilmente vídeos tutoriales sin edición compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para los especialistas en marketing digital que buscan expandir su alcance global, enfocándose en la ventaja estratégica de los subtítulos. El vídeo debe adoptar un estilo visual pulido y enérgico, completo con música de fondo motivadora y una narración clara y persuasiva. Destaca la avanzada función de Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la comprensión y accesibilidad de la audiencia, y también menciona la flexibilidad de redimensionamiento de Aspect-ratio y exportaciones para adaptar el contenido a varias plataformas de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo Tutorial con Subtítulos

Produce fácilmente vídeos tutoriales atractivos completos con subtítulos automáticos, diseñados para la claridad y accesibilidad, mejorando la comprensión del espectador.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla profesional o pegando tu guion. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen te ayuda a crear rápidamente vídeos tutoriales a partir de tu texto.
2
Step 2
Genera Visuales Atractivos
Aprovecha el creador de vídeos tutoriales con IA de HeyGen para transformar tu guion en visuales dinámicos y locuciones atractivas, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
3
Step 3
Añade Subtítulos Automáticos
Asegúrate de que tu mensaje sea completamente accesible habilitando los Subtítulos/captions automáticos. HeyGen transcribe con precisión tu contenido hablado, permitiendo una fácil edición de tus subtítulos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu tutorial esté completo y los subtítulos perfeccionados, utiliza la función de redimensionamiento de Aspect-ratio y exportaciones de HeyGen. Tu vídeo tutorial pulido con subtítulos está ahora listo para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Distribuye Vídeos Tutoriales

.

Transforma tutoriales en clips de vídeo cortos y atractivos, listos para compartir rápidamente en plataformas de redes sociales para maximizar el alcance y el impacto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a añadir subtítulos profesionales a mis vídeos tutoriales?

HeyGen simplifica el proceso de añadir subtítulos y captions precisos a tus vídeos tutoriales, mejorando la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores. Nuestra avanzada IA genera automáticamente subtítulos sincronizados, asegurando que tu contenido sea claro y profesional.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos tutoriales atractivos de manera eficiente?

HeyGen ofrece potentes características de creador de vídeos tutoriales con IA y una biblioteca de plantillas listas para usar que aceleran significativamente tu producción de contenido. Puedes crear fácilmente vídeos tutoriales a partir de un simple guion, aprovechando avatares de IA y diversas escenas para obtener resultados profesionales.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en todos mis vídeos tutoriales?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar la fuente, logotipos y colores específicos de tu marca en cada vídeo tutorial. Esto asegura una identidad de marca cohesiva y una apariencia profesional cuando descargas o compartes tu contenido terminado.

¿Es posible generar locuciones de alta calidad para mis guiones de tutoriales usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite generar locuciones realistas directamente desde tu guion escrito con una amplia gama de voces e idiomas. Esta función asegura que tus vídeos tutoriales tengan una narración clara y atractiva sin la necesidad de software de grabación tradicional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo