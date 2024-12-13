La plataforma de IA generativa de HeyGen simplifica significativamente la creación de un vídeo tutorial al convertir tu guion escrito directamente en contenido de vídeo atractivo. Nuestra función de texto a vídeo, impulsada por un avanzado generador de voz en off de IA, te permite producir narraciones profesionales para tu vídeo instructivo sin necesidad de grabar tu propia voz. Esto agiliza todo el proceso de producción desde el concepto hasta el producto final.