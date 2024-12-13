Crea un Vídeo Tutorial para tu App Fácilmente con IA

Produce vídeos explicativos atractivos para tu app con facilidad utilizando las completas Plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo "cómo hacer" de 2 minutos dirigido a usuarios experimentados de una aplicación compleja de Android, demostrando cómo dominar su función avanzada de sincronización de datos. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y atractivo, combinando grabaciones de pantalla dinámicas con una narrativa bien estructurada creada a partir de un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando una experiencia de aprendizaje integral.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos anunciando la última actualización de una atractiva aplicación para iPhone, destacando tres nuevas características clave. Este vídeo vibrante debe presentar un estilo visual animado, enérgico y brillante con música de fondo animada, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar las actualizaciones de manera amigable y accesible para los usuarios actuales ansiosos por nuevas funcionalidades.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de 1 minuto para la formación interna del equipo, sirviendo como documentación de vídeo generada por IA para un módulo específico dentro de una aplicación interna personalizada de Android. El estilo visual y de audio debe ser claro, conciso y corporativo, enfatizando una guía paso a paso presentada con la ayuda de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión de todos los miembros del equipo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo Tutorial para tu App

Produce rápidamente guías de vídeo paso a paso atractivas e informativas para tu aplicación móvil, simplificando la incorporación de usuarios y las explicaciones de funciones.

1
Step 1
Crea tu Guion Tutorial
Esboza las acciones y características clave que deseas demostrar. Un guion bien estructurado asegura que tu tutorial cubra todos los pasos esenciales claramente.
2
Step 2
Graba Interacciones de la App
Captura el uso real de tu aplicación mediante grabaciones de pantalla de alta calidad. Simula toques y deslizamientos para ilustrar perfectamente cada paso para tu audiencia.
3
Step 3
Elige tu Presentador y Voz en Off de IA
Mejora tu tutorial seleccionando un avatar de IA para narrar tu guion. Utiliza el avanzado texto a voz de HeyGen para la generación de voz en off profesional.
4
Step 4
Aplica los Toques Finales y Exporta
Integra subtítulos/captions para accesibilidad, añade tus elementos de marca como logotipos y selecciona tu relación de aspecto preferida antes de exportar tu vídeo pulido.

Casos de Uso

Vídeos Explicativos Rápidos de la App

Vídeos Explicativos Rápidos de la App

Crea instantáneamente vídeos explicativos de aplicaciones atractivos y breves, perfectos para redes sociales o una rápida incorporación de usuarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo tutorial para mi app?

HeyGen aprovecha su plataforma de IA generativa para simplificar el proceso de creación de un vídeo tutorial. Puedes convertir fácilmente un guion en un vídeo profesional con avatares de IA y voces en off generadas, reduciendo significativamente el tiempo de producción para tu vídeo tutorial de aplicación móvil.

¿HeyGen admite la integración de visuales de aplicaciones móviles o grabaciones de pantalla en vídeos tutoriales?

Aunque HeyGen es principalmente una plataforma de generación de vídeos con IA, puedes importar sin problemas tus grabaciones de pantalla y otros visuales de aplicaciones móviles, como las de Android o iPhone, directamente en la plataforma. Esto te permite combinar demostraciones de aplicaciones en tiempo real con explicaciones generadas por IA para tutoriales de vídeo de aplicaciones móviles completos.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar calidad profesional y branding en mis vídeos "cómo hacer"?

HeyGen proporciona plantillas profesionales, controles de personalización de marca para logotipos y colores, y subtítulos/captions automáticos para asegurar que tus vídeos "cómo hacer" y vídeos explicativos mantengan un aspecto de alta calidad y marca. Estas características facilitan la creación de documentación de vídeo pulida.

¿Pueden los vídeos tutoriales de HeyGen compartirse fácilmente en plataformas como YouTube?

Absolutamente, HeyGen permite el cambio de tamaño de aspecto flexible y exportaciones, haciendo que tus vídeos tutoriales estén listos para varios formatos de publicación, incluyendo YouTube y otras plataformas de redes sociales. Puedes compartir eficientemente tu documentación de vídeo con tu audiencia objetivo.

