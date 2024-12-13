Crea un Vídeo de Formación: Rápido y Atractivo
Crea vídeos de formación atractivos para la incorporación de empleados y demostraciones de productos usando avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de demostración de producto de 2 minutos dirigido a clientes potenciales, mostrando las características y beneficios de una nueva actualización de software. El estilo visual debe ser elegante y moderno, empleando demostraciones claras y paso a paso con una narración segura y persuasiva. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una pista de audio de alta calidad y profesional que resuene con los usuarios potenciales y destaque el valor del producto.
Produce un vídeo crucial de formación sobre cumplimiento de 90 segundos para todos los empleados, explicando las nuevas regulaciones de privacidad de datos. Este vídeo requiere un estilo visual serio, informativo y profesional, utilizando gráficos simples para transmitir conceptos complejos con una voz autoritaria. Para agilizar la creación de contenido, incorpora la función de texto a vídeo de HeyGen, transformando el texto legal preparado en un módulo de formación fácilmente digerible e impactante para los equipos de L&D.
Diseña un vídeo técnico conciso de 45 segundos sobre cómo hacer para los miembros del equipo que aprenden una nueva función de software interno. El enfoque visual debe ser directo y con muchas capturas de pantalla, acompañado de una narración tranquila y clara para guiar a los usuarios a través de cada paso. Asegura la accesibilidad y claridad empleando la función de subtítulos/captions de HeyGen, permitiendo a los espectadores seguir fácilmente y comprender instrucciones complejas durante esta formación técnica esencial.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Utiliza AI para crear vídeos de formación dinámicos que mejoran significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Amplía las Oportunidades de Aprendizaje.
Desarrolla y escala un mayor número de cursos de formación, permitiéndote llegar efectivamente a una audiencia global de aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de crear vídeos de formación atractivos?
La avanzada plataforma de vídeo AI de HeyGen te permite crear vídeos AI de manera sencilla transformando guiones en vídeos de formación profesionales con Avatares de AI y voces en off de AI realistas, reduciendo significativamente el tiempo de producción.
¿Qué tipos de vídeos de formación puedo desarrollar usando HeyGen?
Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de formación, incluyendo módulos de incorporación de empleados, demostraciones de productos y vídeos explicativos completos, todos utilizando nuestras diversas plantillas de vídeos de formación para un aspecto profesional.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de formación para que coincidan con mi marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tu vídeo con el logotipo, colores y medios de tu empresa, asegurando que todos tus vídeos de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Cómo se benefician los equipos de L&D al usar HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen empodera a los equipos de L&D para producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad e implementar actualizaciones fácilmente, promoviendo el intercambio de conocimientos en toda la organización sin necesidad de experiencia o recursos extensos en edición de vídeo.