Crea un Vídeo de Tráiler con IA en Minutos
Crea rápidamente tráilers cinematográficos y añade narraciones atractivas utilizando la generación de voz en off impulsada por IA para obtener resultados profesionales.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vibrante vídeo teaser de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas para presentar una nueva línea de productos, aprovechando música enérgica y gráficos de marca llamativos. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y optimista con colores brillantes y transiciones suaves, incorporando subtítulos animados y nítidos generados por la función de subtítulos/captions de HeyGen para resaltar los puntos de venta únicos y beneficios del producto en un formato digerible para empresarios ocupados.
Crea un vídeo de 'Próximamente' de 60 segundos para cineastas aspirantes, construyendo tensión dramática para su próximo cortometraje con una narrativa visual elegante y de combustión lenta y una intensa partitura orquestal. El tráiler debe presentar impresionantes superposiciones de texto impactantes y escenas de apertura cinematográficas que insinúen la profundidad de la historia sin revelar demasiado, con todo el guion transformado sin esfuerzo en segmentos de vídeo utilizando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, culminando en una revelación de título poderosa y memorable.
Produce un tráiler explicativo profesional y atractivo de 30 segundos para creadores de cursos en línea que lanzan su próxima serie educativa, enfocándose en la claridad y accesibilidad. Este vídeo contará con una estética limpia, narración amigable y ejemplos visuales claros, potencialmente utilizando un avatar de IA de la función de avatares de IA de HeyGen para presentar los beneficios y la estructura del curso directamente a los estudiantes potenciales, asegurando una presentación altamente pulida y confiable que resuene con una audiencia en busca de conocimiento.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Produce Tráilers Promocionales Atractivos.
Crea rápidamente vídeos de tráiler cautivadores y contenido promocional que destaque y genere compromiso con IA.
Crea Tráilers Dinámicos para Redes Sociales.
Genera sin esfuerzo tráilers cortos e impactantes y clips optimizados para varias plataformas de redes sociales para captar la atención de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo de tráiler cinematográfico?
HeyGen es un Creador de Vídeos de Tráiler con IA que permite a los usuarios crear tráilers atractivos y cinematográficos. Aprovecha nuestra diversa gama de plantillas de tráilers, herramientas impulsadas por IA para narrativas dinámicas y efectos especiales personalizados para producir vídeos cautivadores con subtítulos animados impactantes.
¿Pueden los Avatares de IA de HeyGen mejorar la narrativa creativa en mis vídeos?
¡Absolutamente! Los Avatares y Actores de IA de HeyGen dan vida a tu narrativa creativa, haciendo que tus vídeos sean únicos e impactantes. Combínalos con narraciones realistas generadas a partir de texto a voz para crear contenido dinámico como anuncios UGC o explicativos que realmente resuenen con tu audiencia.
¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeo con IA eficiente para proyectos creativos?
HeyGen simplifica tu producción de vídeo creativa con su interfaz de edición intuitiva de arrastrar y soltar, sin necesidad de habilidades especializadas. Genera rápidamente vídeos impresionantes y de alta resolución para todas las plataformas de redes sociales, ahorrando tiempo valioso mientras logras resultados profesionales.
¿Cómo apoya HeyGen la marca y personalización para contenido creativo impactante?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para asegurar que tu contenido creativo se alinee perfectamente con tu marca. Integra fácilmente gráficos de marca, personaliza plantillas de vídeo animadas y añade superposiciones de texto impactantes, con múltiples relaciones de aspecto para una distribución fluida a través de varios canales.