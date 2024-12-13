Cómo Crear un Vídeo de Anuncio en TikTok que Aumente las Conversiones

Transforma tus guiones en anuncios de TikTok de alto rendimiento. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente campañas virales y aumentar las ventas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio de vídeo pulido de 30 segundos diseñado para gerentes de marketing ocupados, con visuales limpios y profesionales y una voz en off clara y animada. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen y contenido premium de la biblioteca de medios para producir anuncios de TikTok de alta calidad sin sacrificar tiempo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio narrativo convincente de 45 segundos para los responsables de marca, centrándote en una progresión clara de la historia con visuales impactantes y una voz en off profesional. Transforma tus guiones directamente en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando un amplio alcance y aumentando las conversiones con subtítulos generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de TikTok visualmente impactante de 20 segundos dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento, enfatizando un estilo visual dinámico y centrado en el producto con efectos de sonido modernos. Optimiza tus anuncios exitosos de TikTok para varias plataformas al instante con la capacidad de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen, asegurando el máximo impacto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Anuncio en TikTok

Produce rápidamente anuncios de vídeo de TikTok de alta calidad que capturen la atención y fomenten el compromiso utilizando las potentes herramientas de creación de vídeo AI de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Anuncio a partir de un Guion o Plantilla
Comienza introduciendo tus guiones de anuncio directamente en HeyGen o selecciona entre una variedad de plantillas y escenas pre-diseñadas para iniciar la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Marca
Personaliza tu anuncio eligiendo un avatar de AI apropiado y aplicando el estilo visual de tu marca con logotipos y colores personalizados para un aspecto coherente.
3
Step 3
Añade Audio Atractivo y Subtítulos
Mejora el impacto de tu vídeo con la generación de voces en off profesionales y asegura una amplia accesibilidad añadiendo subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta y Prepárate para el Administrador de Anuncios de TikTok
Finaliza tu anuncio utilizando el redimensionamiento y exportación de proporciones para ajustarse a las especificaciones de TikTok, luego súbelo directamente al Administrador de Anuncios de TikTok para tu campaña.

Casos de Uso

Mostrar el Éxito del Cliente en Anuncios

Convierte historias auténticas de éxito de clientes en vídeos de AI poderosos y atractivos, mejorando la credibilidad de tus anuncios en TikTok.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de anuncios impactantes en TikTok?

HeyGen te permite crear un vídeo de anuncio en TikTok rápidamente transformando tus guiones en vídeos dinámicos usando avatares de AI y una amplia gama de plantillas. Esto agiliza la creación de tus anuncios en TikTok, haciéndola eficiente y efectiva.

¿Qué opciones de personalización visual ofrece HeyGen para los anuncios de TikTok?

HeyGen ofrece una amplia personalización del estilo visual, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu marca para diseñar anuncios de TikTok impactantes. También puedes utilizar nuestra biblioteca de contenido premium y redimensionar para obtener vistas previas óptimas de los anuncios de TikTok.

¿Puede HeyGen ayudar a generar voces en off y guiones atractivos para mis anuncios de TikTok?

Sí, HeyGen utiliza generación de guiones y voces en off impulsada por AI para crear copias publicitarias atractivas para tus anuncios de TikTok. Nuestra plataforma te ayuda a producir anuncios de vídeo cortos de alta calidad con elementos de voz profesionales y subtítulos cerrados esenciales.

¿Cómo acelera HeyGen la creación de anuncios exitosos en TikTok?

HeyGen actúa como un creador de vídeos en línea intuitivo, ofreciendo diversas plantillas y avatares de AI para crear rápidamente anuncios de TikTok a partir de tus guiones existentes. Este proceso acelerado te ayuda a diseñar anuncios de TikTok impactantes y generar anuncios ganadores de manera eficiente.

