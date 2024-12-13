Crea un Vídeo de Formación en Sostenibilidad al Instante con IA

Involucra a tu equipo en el aprendizaje crítico de ESG con vídeos de formación en sostenibilidad impactantes, llevados a la vida a través de avatares de IA realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo de formación en sostenibilidad de 45 segundos dirigido a mandos intermedios, explicando los principios de Aprendizaje ESG. Utiliza visuales profesionales y limpios con sutiles visualizaciones de datos para transmitir información compleja, apoyado por una voz en off seria pero alentadora. El enfoque está en una narrativa convincente generada a partir de un detallado texto a vídeo desde el guion, asegurando claridad y retención para prácticas empresariales cruciales.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a todos los empleados actuales, demostrando formas prácticas de promover comportamientos sostenibles en el lugar de trabajo. Emplea escenarios de oficina con los que se puedan identificar y una voz en off clara y concisa junto con subtítulos integrados para una accesibilidad universal. El objetivo es crear un vídeo atractivo que fomente la acción inmediata a través de consejos simples y prácticos.
Produce una actualización de formación corporativa de 60 segundos para partes interesadas internas y líderes de equipo, destacando las recientes iniciativas empresariales sostenibles. El vídeo debe tener un estilo visual corporativo y pulido, incorporando material de apoyo relevante de la biblioteca de medios para ilustrar el progreso. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida, complementado con una voz en off profesional, para asegurar un vídeo de formación en sostenibilidad de alta calidad que comunique los logros clave de manera eficiente.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de un Vídeo de Formación en Sostenibilidad

Produce rápidamente vídeos de formación en sostenibilidad impactantes con IA, transformando temas complejos en experiencias de aprendizaje corporativo atractivas.

Step 1
Selecciona tu Contenido y Guion
Comienza delineando tus objetivos de formación y pegando tu guion de vídeo de formación en sostenibilidad en el generador de vídeo de IA. Esto forma la base de tu módulo de formación corporativa atractivo.
Step 2
Elige tus Visuales y Presentador
Da vida a tu guion seleccionando un avatar de IA como presentador y eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo para mejorar el atractivo visual, asegurando que tu mensaje de sostenibilidad se entregue de manera poderosa.
Step 3
Personaliza la Marca y Accesibilidad
Aplica la marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para mantener la coherencia. Mejora el alcance y la comprensión añadiendo subtítulos integrados a tu narrativa impactante.
Step 4
Exporta y Distribuye tu Formación
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de formación en sostenibilidad en el formato de aspecto deseado. Tu contenido de formación corporativa profesional y atractivo está ahora listo para ser distribuido y educar a tu fuerza laboral.

Aclara Conceptos Complejos de Sostenibilidad

Transforma datos y temas de sostenibilidad intrincados en contenido de vídeo fácilmente comprensible, haciendo que la educación medioambiental sea accesible y clara para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a que los vídeos de formación en sostenibilidad sean atractivos e impactantes?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en sostenibilidad atractivos con avatares de IA y una robusta biblioteca de medios, posibilitando una narrativa impactante para programas de formación corporativa integrales. Utiliza controles de marca personalizados para mantener la coherencia de la marca en todos tus vídeos de conciencia medioambiental.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos básicos de sostenibilidad rápidamente?

HeyGen agiliza la creación de vídeos básicos de sostenibilidad ofreciendo avatares de IA, texto a vídeo desde el guion y generación automática de voz en off. Estas características técnicas permiten una producción rápida de contenido de sostenibilidad profesional y de alta calidad.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de negocio sostenible y conciencia medioambiental para diferentes audiencias?

Con HeyGen, puedes personalizar fácilmente el contenido utilizando diversas plantillas de vídeo e integrar subtítulos automáticos, asegurando que tus vídeos de negocio sostenible y conciencia medioambiental resuenen entre diversas audiencias objetivo y necesidades de comunicación.

¿Puedo producir fácilmente un vídeo de aprendizaje ESG usando HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica la producción de vídeos de aprendizaje ESG a través de sus capacidades intuitivas de texto a vídeo y plantillas disponibles. Puedes centrarte en elaborar objetivos claros y una narrativa impactante sin necesidad de edición de vídeo compleja.

