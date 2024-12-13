Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions para todos tus "vídeos de formación SRE", mejorando la accesibilidad y comprensión para todos los aprendices. Esto es crucial para diseminar efectivamente el conocimiento sobre "sistemas de producción" y "diseño de sistemas" a una audiencia más amplia, mejorando la efectividad general de la "formación".