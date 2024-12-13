Crea fácilmente un anuncio de oferta especial destacado
Impulsa tus campañas de marketing con anuncios de vídeo cautivadores. Crea fácilmente tu anuncio de oferta especial utilizando Plantillas y escenas listas para usar.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio profesional de 45 segundos para un creador de vídeos promocionales dirigido a propietarios de pequeñas empresas, destacando una suscripción de software 'compra uno y llévate otro gratis'. Este vídeo debe presentar una estética pulida y limpia con texto informativo en pantalla y música de fondo tranquila, aprovechando los "Avatares de AI" de HeyGen para presentar la oferta de manera clara y concisa, ideal para campañas de marketing.
Produce un anuncio corto y atractivo de 15 segundos para redes sociales que fomente la asistencia a un festival local con una oferta exclusiva de entradas anticipadas. Diseñado para entusiastas de eventos y la comunidad local, el vídeo debe incorporar animaciones peculiares y una melodía memorable, utilizando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para obtener visuales vibrantes, facilitando la creación de anuncios de vídeo para diversas plataformas.
Crea un vídeo educativo de oferta especial de 60 segundos para profesionales aspirantes, presentando un paquete de cursos en línea con descuento. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro, tipo explicativo, con gráficos animados y un tono autoritario, aprovechando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar fácilmente una narrativa convincente, ideal para un Generador de Anuncios de Vídeo AI que simplifica información compleja a través de "Generación de voz en off".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios AI de Alto Rendimiento.
Aprovecha la AI para producir rápidamente anuncios de vídeo de oferta especial impactantes que generen resultados para tus campañas.
Anuncios de Vídeo Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para promocionar eficazmente tus ofertas especiales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de anuncios de vídeo para mis campañas de marketing?
HeyGen es un avanzado Generador de Anuncios de Vídeo AI que te permite crear anuncios de vídeo atractivos para tus campañas de marketing con facilidad. Puedes transformar guiones en vídeos envolventes utilizando avatares de AI y funciones de texto a vídeo, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Qué recursos creativos puedo usar para personalizar mis proyectos de creador de vídeos promocionales en HeyGen?
Con el creador de vídeos promocionales de HeyGen, tienes acceso a una rica biblioteca de medios que incluye diversas plantillas de vídeo, material de archivo y animaciones. También puedes aplicar los colores y el logotipo de tu marca con controles de marca y añadir música para crear contenido altamente personalizado y atractivo.
¿Puede HeyGen ayudarme a producir rápidamente anuncios de vídeo de oferta especial para redes sociales?
Absolutamente, HeyGen facilita la producción de anuncios de vídeo de oferta especial cautivadores, ideales para redes sociales. Aprovecha las plantillas de vídeo listas para usar y las potentes funciones de llamado a la acción, luego descarga y comparte fácilmente tus creaciones en todas las plataformas.
¿Ofrece HeyGen herramientas para el control creativo sobre el contenido de vídeo generado por AI?
Sí, HeyGen proporciona un extenso control creativo a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus robustas funciones de AI. Puedes personalizar cada detalle, desde añadir subtítulos y voces en off hasta ajustar las proporciones para diferentes plataformas, asegurando que tu visión cobre vida.