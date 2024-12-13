Crea un Vídeo de Demostración de Software que Cautive y Convierta

Crea vídeos de demostración de software profesionales sin esfuerzo. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para mostrar tu producto con un atractivo visual impresionante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para nuevos usuarios, guiándolos a través del proceso de configuración inicial de nuestro software de gestión de proyectos. Adopta un enfoque visual informativo, paso a paso, con transiciones de pantalla precisas, asegurando que cada acción sea claramente visible. Mejora la claridad con "Subtítulos/captions" generados automáticamente para accesibilidad, acompañados de una voz en off de IA autoritaria y concisa para explicar cada paso a fondo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de demostración de producto dinámico de 45 segundos anunciando la última actualización de funciones para clientes existentes. El estilo visual debe ser moderno y visualmente atractivo, utilizando superposiciones animadas para resaltar nuevos elementos de la interfaz y sus funcionalidades. Un "avatar de IA" enérgico debe presentar la actualización, añadiendo un toque personalizado, apoyado por una pista de fondo animada y una voz en off clara para mantener el interés y la emoción.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo completo de 2 minutos para especialistas en marketing, ilustrando la facilidad de crear un vídeo de demostración de producto de alta calidad y con marca. La narrativa visual debe ser pulida y profesional, con transiciones suaves y elementos de marca personalizados a lo largo del vídeo. Utiliza la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para transformar un guion detallado en una demostración persuasiva y visualmente rica de las mejores prácticas, asegurando un mensaje consistente y de alto impacto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo de Demostración de Software

Crea vídeos de demostración de software atractivos y profesionales con facilidad para resaltar el valor de tu producto a tu audiencia.

1
Step 1
Graba tu Demostración
Captura las características y flujos de trabajo de tu software usando el grabador de pantalla integrado para demostrar claramente la funcionalidad.
2
Step 2
Añade Voz en Off de IA
Genera una narración profesional y de sonido natural para tu vídeo de demostración, asegurando una comunicación clara de los beneficios de tu producto.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Mejora el profesionalismo de tu vídeo incorporando el logotipo de tu marca y una paleta de colores específica, manteniendo una imagen de marca consistente.
4
Step 4
Añade Subtítulos
Crea automáticamente subtítulos precisos para tu demostración, mejorando la accesibilidad y el compromiso para una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce contenido dinámico para redes sociales a partir de tus demostraciones de software

.

Transforma tus vídeos de demostración de software en clips atractivos para redes sociales, aumentando la visibilidad de la marca y dirigiendo tráfico a tu producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de demostración de productos profesionales?

HeyGen ofrece un robusto grabador de pantalla y cámara, permitiéndote capturar vídeos de demostración de software de alta calidad rápidamente. Nuestras herramientas de edición intuitivas te permiten refinar tu grabación con cortes, transiciones y superposiciones para un producto final pulido.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para mejorar y personalizar las demostraciones de productos?

HeyGen utiliza IA para generar voces en off realistas y crear automáticamente subtítulos para tus vídeos de demostración de productos, aumentando el compromiso. También puedes personalizar con avatares de IA y aplicar elementos de marca personalizados, incluyendo el logotipo y los colores de tu marca, para mantener la consistencia.

¿HeyGen admite la personalización de marca para vídeos de demostración de software?

Sí, HeyGen te permite aplicar fácilmente los colores, logotipos y fuentes de tu kit de marca directamente en tus vídeos de demostración de software. Esto asegura que cada demostración de producto se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y estética profesional.

¿Cómo asegura HeyGen una salida de alta resolución y fácil compartición para las demostraciones de productos?

HeyGen te permite guardar tus vídeos de demostración de productos en resolución HD 1080p, con opciones de resolución de vídeo 4K disponibles, asegurando una claridad excepcional. También puedes redimensionar tus vídeos de demostración para varias plataformas y compartirlos eficientemente a través de enlaces rastreables o exportarlos para una distribución más amplia.

