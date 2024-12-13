Crea un Vídeo de Presentación de Diapositivas en Línea en Minutos

Añade narraciones de voz en off con IA y música a tus fotos y vídeos, convirtiéndolos en presentaciones cautivadoras sin esfuerzo.

496/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio nítido de 30 segundos para un creador de presentaciones en línea de una boutique de moda, dirigido a jóvenes adultos conscientes de la moda. El estilo visual debe ser moderno, profesional y limpio, con transiciones nítidas entre imágenes de productos y clips de vídeo cortos, acompañado de música comercial enérgica y optimista. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para lograr rápidamente un aspecto pulido y de alto impacto que fomente la participación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de presentación de diapositivas de 45 segundos con IA que explique una sencilla reparación casera de bricolaje, diseñado para propietarios de viviendas y entusiastas del bricolaje que buscan consejos rápidos. El estilo visual debe ser claro, conciso y con muchos gráficos, con superposiciones de texto informativas y transiciones suaves que guíen al espectador paso a paso. Asegura la accesibilidad y claridad aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen para las instrucciones y terminología clave.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 90 segundos de presentación de diapositivas que compile una aventura de viaje inolvidable, perfecto para compartir con otros entusiastas de los viajes o amigos y familiares. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico y aventurero con cortes rápidos, efectos cinematográficos y una rica mezcla de fotos y vídeos de paisajes diversos, subrayado por música global emocionante y paisajes sonoros naturales. Complementa tu metraje personal integrando visuales cautivadores de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Presentación de Diapositivas

Crea sin esfuerzo impresionantes presentaciones de fotos y vídeos en línea, mejoradas con narraciones de voz en off con IA y efectos dinámicos, listas para compartir con tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona tu Contenido
Sube tus propias "fotos y vídeos" o elige de una rica biblioteca de "medios de stock" para comenzar tu proyecto.
2
Step 2
Organiza y Mejora
Usa el "editor de arrastrar y soltar" intuitivo para organizar tus visuales, añadir "música" y aplicar "transiciones" suaves entre diapositivas.
3
Step 3
Incorpora Elementos de IA
Eleva tu presentación con "narraciones de voz en off con IA" atractivas o elige entre "plantillas" diseñadas profesionalmente para un inicio rápido.
4
Step 4
Descarga tu Creación
Una vez perfeccionado, "descarga el resultado" de tu proyecto de "creador de presentaciones de diapositivas en línea" en alta calidad, "sin marca de agua" incluida.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Historias de Vídeo Dinámicas

.

Transforma narrativas, presentaciones o contenido educativo en vídeos de presentación de diapositivas con IA atractivos, dando vida visualmente a tus historias únicas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear un vídeo de presentación de diapositivas cautivador con HeyGen?

HeyGen te permite crear un vídeo de presentación de diapositivas cautivador sin esfuerzo. Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar para combinar tus fotos y vídeos con plantillas profesionales, creando historias visuales impresionantes.

¿Ofrece HeyGen funciones de IA para mis presentaciones de diapositivas?

Sí, HeyGen integra capacidades avanzadas de IA para mejorar tus presentaciones de diapositivas. Puedes añadir narraciones de voz en off con IA y elegir de una extensa biblioteca de medios de stock para producir un vídeo de presentación de diapositivas con IA verdaderamente dinámico.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para un creador de presentaciones de diapositivas en línea?

El creador de presentaciones de diapositivas en línea de HeyGen ofrece opciones de personalización robustas. Añade música fácilmente, aplica transiciones y efectos atractivos, e incorpora controles de marca para asegurar que tu presentación refleje tu estilo y mensaje únicos.

¿Puedo descargar mi vídeo de presentación de diapositivas terminado sin marca de agua?

¡Absolutamente! HeyGen te permite descargar el resultado de tu vídeo de presentación de diapositivas sin ninguna marca de agua. Esto asegura que tu contenido profesional esté listo para compartir inmediatamente en redes sociales o cualquier otra plataforma.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo