Crea un Cortometraje Fácilmente Usando IA Avanzada
Transforma tu guion creativo en un cortometraje convincente con facilidad usando la innovadora función de Texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Diseña un tutorial de 90 segundos para aspirantes a creadores de vídeo que demuestre cómo aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para producir contenido atractivo rápidamente. El vídeo debe adoptar un estilo visual animado y dinámico, mostrando varias opciones de plantillas con transiciones rápidas, apoyado por una banda sonora enérgica. Utiliza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los ejemplos visuales e inspirar el uso creativo de la plataforma para la postproducción.
Crea un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para usuarios de software sobre cómo implementar eficazmente subtítulos personalizados y créditos de película en sus proyectos. El vídeo debe tener un estilo visual directo y fácil de seguir, utilizando grabaciones de pantalla con elementos destacados, acompañado de una voz en off calmada y precisa generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen. Enfatiza la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y acabado profesional.
Desarrolla una presentación de estilo cortometraje de 2 minutos dirigida a profesionales del marketing, presentando un nuevo producto o servicio tecnológico con una estética visual moderna y elegante. La narrativa debe ser convincente, utilizando una narración visual sofisticada y un fondo de audio cinematográfico. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para presentadores dinámicos en pantalla y demuestra la versatilidad del redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas, con el objetivo de desarrollar un concepto que sea tanto informativo como visualmente impresionante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cortometrajes Cautivadores.
Utiliza la narración de vídeo potenciada por IA para desarrollar un concepto y dar vida al guion y la visión de tu cortometraje de manera efectiva.
Inspira y Atrae Audiencias.
Desarrolla cortometrajes emocionalmente resonantes que atraigan a los espectadores y transmitan mensajes impactantes con visuales y voces en off potenciados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para cortometrajes?
HeyGen actúa como un intuitivo creador de películas con IA, transformando tu guion directamente en un cortometraje profesional. Sus avanzadas capacidades de texto a vídeo simplifican todo el proceso de creación, funcionando como un potente editor de vídeo sin las herramientas tradicionales complejas.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar mis proyectos de vídeo?
HeyGen proporciona una completa biblioteca de medios con material de stock y un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para una postproducción eficiente. Puedes añadir transiciones fácilmente, generar automáticamente subtítulos y créditos de película, y utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto para una calidad de exportación óptima.
¿Puede HeyGen incorporar avatares de IA y generar voces en off de IA realistas para mi contenido?
Sí, HeyGen aprovecha avatares de IA de última generación para representar visualmente tu narrativa y ofrece una avanzada generación de voces en off. Estas voces en off de IA realistas aseguran un audio de alta calidad para cualquier proyecto de vídeo, mejorando el compromiso del espectador.
¿HeyGen admite elementos de marca y plantillas para diversas necesidades de vídeo?
Absolutamente, HeyGen ofrece una variedad de plantillas para ayudarte a desarrollar rápidamente un concepto para tu vídeo, ya sea para un cortometraje u otro contenido. También incluye controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tus vídeos con logotipos y colores específicos para mantener la consistencia de la marca.