Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos para pastores y comunicadores de iglesias nuevos en la IA, mostrando cómo hacer una introducción de vídeo de sermón o un breve devocional usando las herramientas de IA de HeyGen. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con un avatar de IA amigable entregando un mensaje con música de fondo edificante. Enfatiza la simplicidad de la generación de locuciones a partir de un guion para producir contenido convincente rápidamente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a iglesias ansiosas por expandir su alcance en línea, ilustrando el poder de generar cortos para redes sociales a partir de datos de transcripción de sermones existentes. Emplea un estilo visual rápido con superposiciones de texto atractivas y visuales de soporte de biblioteca de medios/stock relevantes, todo narrado con una voz clara y concisa. Demuestra cómo la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde un guion agiliza la creación de contenido para compartir rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 1.5 minutos para equipos de medios de iglesias experimentados, centrado en optimizar el contenido de sermones para diversas plataformas. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio que demuestre el flujo de trabajo con una voz autoritaria, destacando cómo la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen adapta sin esfuerzo el contenido para varios canales sociales. Ilustra la utilidad de varias plantillas y escenas para mantener la consistencia de la marca en todas las salidas.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de un Vídeo de Sermón

Transforma sin esfuerzo el contenido de tus sermones en vídeos atractivos de formato corto para redes sociales usando herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Sube tu Sermón
Comienza subiendo fácilmente tu vídeo completo del sermón a la plataforma. Nuestra interfaz intuitiva admite varios formatos de archivo, asegurando un inicio fluido para reutilizar tu valioso contenido de sermón.
2
Step 2
Genera Subtítulos con IA
Aprovecha la potente IA de HeyGen para generar automáticamente subtítulos precisos para tu sermón. Esta función asegura accesibilidad y hace que tus clips de sermón sean más atractivos para cortos en redes sociales.
3
Step 3
Personaliza y Edita
Utiliza el editor para refinar tus clips de sermón. Añade controles de marca como logotipos y colores, incorpora activos de la biblioteca de medios y aplica plantillas para crear contenido de formato corto impactante que resuene con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta para Redes Sociales
Una vez que tu vídeo de sermón esté perfeccionado, expórtalo en varias proporciones de aspecto optimizadas para diferentes plataformas de redes sociales. Tu contenido pulido está ahora listo para ser compartido y alcanzar a una audiencia más amplia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Series de Sermones y Cursos Completos

Crea y comparte sistemáticamente series de sermones extensas o contenido educativo, expandiendo el alcance de tu ministerio a nivel global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las iglesias a crear clips de sermones para redes sociales?

HeyGen simplifica el proceso de crear contenido atractivo de formato corto a partir de vídeos de sermones más largos. Su editor te permite cortar fácilmente clips de sermones, añadir subtítulos y optimizarlos para varias plataformas de redes sociales, lo que lo hace ideal para iglesias.

¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para mejorar la creación de contenido de sermones?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA para diversas mejoras técnicas, incluyendo la generación de avatares de IA realistas y la creación automática de subtítulos precisos. Esto agiliza el proceso de transformar el contenido de sermones en contenido social dinámico.

¿Puede HeyGen reutilizar eficientemente el contenido de sermones existentes para cortos en redes sociales?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudarte a reutilizar eficientemente el contenido de sermones en cortos dinámicos para redes sociales. Puedes subir vídeos, utilizar plantillas, añadir controles de marca y ajustar las proporciones de aspecto para diferentes plataformas.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización visual y el branding para vídeos de sermones?

HeyGen ofrece controles de marca robustos dentro de su editor, permitiéndote añadir logotipos personalizados, ajustar colores y utilizar varias plantillas y escenas. Esto asegura que tus vídeos de sermones mantengan una apariencia consistente y profesional en todo el contenido social.

