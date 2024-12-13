Crea un Vídeo Screencast Fácilmente con Consejos Profesionales

Elabora screencasts cautivadores para demostraciones de software y tutoriales, añadiendo sin esfuerzo voces en off generadas por AI para aumentar el compromiso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación de 2 minutos sobre funciones avanzadas de hojas de cálculo, diseñado para formadores corporativos que necesitan integrar a nuevos empleados, con un estilo visual atractivo e informativo con texto en pantalla, apoyado por una narración amigable generada eficazmente usando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos con grabación de pantalla y webcam para destacar el lanzamiento de una nueva función, dirigido a gestores de producto que necesitan ofrecer demostraciones concisas, orientadas a la solución de problemas, con indicaciones visuales precisas y una voz eficiente, mejorando la claridad con los subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo screencast de 1 minuto explicando un concepto de codificación complejo, destinado a creadores de cursos en línea y educadores que requieren un estilo visual educativo y bien ritmado con ayudas visuales profesionales, integrando los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera atractiva y aclarar matices técnicos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Hacer un Vídeo Screencast

Captura fácilmente tu pantalla y webcam para crear tutoriales atractivos, demostraciones de software o vídeos de formación con las herramientas intuitivas de HeyGen, asegurando claridad y profesionalismo.

1
Step 1
Graba tu Pantalla y Cámara
Comienza utilizando la función integrada de grabación de pantalla y webcam de HeyGen para capturar la actividad de tu escritorio junto con tu transmisión de cámara en vivo. Demuestra claramente los procesos para demos de software o vídeos de formación, asegurando que todas las acciones sean visibles.
2
Step 2
Añade Anotaciones y Visuales
Mejora la claridad añadiendo texto, formas o resaltados directamente en tu grabación usando la herramienta de anotaciones. Guía la atención de los espectadores a áreas clave y refuerza la información importante visualmente.
3
Step 3
Recorta y Edita tu Metraje
Refina tu screencast recortando y eliminando con precisión cualquier sección no deseada o pausas. La interfaz de edición intuitiva te permite crear un flujo suave y profesional para tu vídeo final.
4
Step 4
Genera Voces en Off y Subtítulos con AI
Aumenta la comprensión y accesibilidad utilizando la generación de voces en off de HeyGen para añadir una narración de sonido natural desde tu guión. Opcionalmente, añade subtítulos/captions automáticos para involucrar aún más a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producir Contenido para Redes Sociales

Crea rápidamente vídeos y clips de redes sociales basados en screencast cautivadores para demostrar productos o compartir consejos de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la edición y creación de vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos profesionales sin esfuerzo al aprovechar avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Puedes fácilmente "recortar y cortar" segmentos y asegurar una salida de alta calidad a través de sus "herramientas de vídeo mejoradas por AI".

¿Puedo hacer un vídeo screencast con HeyGen?

Aunque HeyGen se centra principalmente en vídeos generados por AI, se integra perfectamente para la postproducción en contenido como "grabación de pantalla y webcam". Puedes subir tu metraje bruto y mejorarlo con "voces en off generadas por AI" y "subtítulos automáticos" para "demos de software" o "vídeos de formación" profesionales.

¿Qué herramientas de vídeo mejoradas por AI ofrece HeyGen?

HeyGen proporciona robustas "herramientas de vídeo mejoradas por AI" incluyendo "avatares de AI", "generación de voces en off" y funcionalidad de "texto a vídeo desde guión". Estas características agilizan la "escritura de guiones" y la producción de vídeos, asegurando un producto final pulido adecuado para plataformas como "YouTube".

¿Cómo puedo personalizar mis vídeos con HeyGen?

HeyGen ofrece amplios "controles de marca" como logotipos y colores, junto con "plantillas y escenas" personalizables. También puedes utilizar su "biblioteca de medios/soporte de stock" y ajustar el "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar perfectamente tu contenido de "vídeo interactivo".

