Crea un Vídeo Screencast Fácilmente con Consejos Profesionales
Elabora screencasts cautivadores para demostraciones de software y tutoriales, añadiendo sin esfuerzo voces en off generadas por AI para aumentar el compromiso.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación de 2 minutos sobre funciones avanzadas de hojas de cálculo, diseñado para formadores corporativos que necesitan integrar a nuevos empleados, con un estilo visual atractivo e informativo con texto en pantalla, apoyado por una narración amigable generada eficazmente usando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido rápida.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos con grabación de pantalla y webcam para destacar el lanzamiento de una nueva función, dirigido a gestores de producto que necesitan ofrecer demostraciones concisas, orientadas a la solución de problemas, con indicaciones visuales precisas y una voz eficiente, mejorando la claridad con los subtítulos/captions de HeyGen.
Diseña un vídeo screencast de 1 minuto explicando un concepto de codificación complejo, destinado a creadores de cursos en línea y educadores que requieren un estilo visual educativo y bien ritmado con ayudas visuales profesionales, integrando los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera atractiva y aclarar matices técnicos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrollar Cursos Educativos.
Produce fácilmente cursos y tutoriales en vídeo completos, ampliando tu alcance a una audiencia global con contenido atractivo.
Mejorar Programas de Formación.
Utiliza vídeo potenciado por AI para aumentar significativamente el compromiso de los participantes y la retención de conocimientos en tus sesiones de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la edición y creación de vídeos?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos profesionales sin esfuerzo al aprovechar avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Puedes fácilmente "recortar y cortar" segmentos y asegurar una salida de alta calidad a través de sus "herramientas de vídeo mejoradas por AI".
¿Puedo hacer un vídeo screencast con HeyGen?
Aunque HeyGen se centra principalmente en vídeos generados por AI, se integra perfectamente para la postproducción en contenido como "grabación de pantalla y webcam". Puedes subir tu metraje bruto y mejorarlo con "voces en off generadas por AI" y "subtítulos automáticos" para "demos de software" o "vídeos de formación" profesionales.
¿Qué herramientas de vídeo mejoradas por AI ofrece HeyGen?
HeyGen proporciona robustas "herramientas de vídeo mejoradas por AI" incluyendo "avatares de AI", "generación de voces en off" y funcionalidad de "texto a vídeo desde guión". Estas características agilizan la "escritura de guiones" y la producción de vídeos, asegurando un producto final pulido adecuado para plataformas como "YouTube".
¿Cómo puedo personalizar mis vídeos con HeyGen?
HeyGen ofrece amplios "controles de marca" como logotipos y colores, junto con "plantillas y escenas" personalizables. También puedes utilizar su "biblioteca de medios/soporte de stock" y ajustar el "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar perfectamente tu contenido de "vídeo interactivo".