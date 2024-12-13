Cómo Hacer un Vídeo de Grabación de Pantalla Fácilmente
Graba tu pantalla y cámara para tutoriales y presentaciones claras, luego añade elementos dinámicos con los avatares de IA de HeyGen para un impacto máximo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 1 minuto que demuestre un nuevo proceso técnico para el personal de soporte de TI, con un estilo visual dinámico y llamadas animadas y un audio instructivo y animado. Aprovecha los subtítulos de HeyGen para mejorar la accesibilidad y aclarar los pasos dentro de tu vídeo de grabación de pantalla.
Produce un vídeo de actualización interna conciso de 45 segundos para gestores de proyectos, demostrando una nueva función de aplicación grabando tu pantalla y cámara. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y atractivo y una entrega de audio entusiasta y clara, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar rápidamente tu contenido.
Crea una guía detallada de resolución de problemas de 2 minutos para usuarios finales, abordando un problema común de software con un estilo visual tranquilo y fácil de seguir y un tono de audio tranquilizador y paciente. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para añadir ayudas visuales relevantes, asegurando una captura de audio del sistema completa y claridad para los espectadores.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Formación Atractivos.
Crea eficientemente cursos educativos atractivos con avatares de IA y voces en off, ampliando tu alcance y haciendo el aprendizaje más accesible a nivel global.
Mejora la Formación Corporativa.
Transforma materiales de formación estándar en vídeos dinámicos impulsados por IA, mejorando el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite HeyGen a los usuarios crear vídeos de manera eficiente con controles técnicos avanzados?
HeyGen proporciona herramientas intuitivas para editar vídeos, incluyendo plantillas personalizables, controles de marca para logotipos y colores, y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto. Puedes gestionar fácilmente estos elementos técnicos para producir contenido profesional y asegurar la compatibilidad de exportación en MP4.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos con avatares de IA para diversos propósitos?
Absolutamente, HeyGen te permite integrar sin problemas avatares de IA realistas en tus vídeos explicativos y de formación. Simplemente introduce tu guion, y la IA de HeyGen generará la actuación del avatar y la generación de voz en off.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para editar vídeos y optimizar contenido?
HeyGen ofrece características técnicas robustas como la generación automática de subtítulos, acceso a una diversa biblioteca de medios y opciones flexibles de exportación en MP4. Estas capacidades te permiten editar vídeos con precisión y optimizarlos para cualquier plataforma.
¿HeyGen soporta la generación de voces en off y subtítulos para mis proyectos de vídeo?
Sí, HeyGen sobresale en la generación de voces en off directamente desde tu guion, ofreciendo una variedad de voces e idiomas. También genera automáticamente subtítulos precisos, asegurando que tus vídeos creados sean accesibles y profesionales.