Haz un Video Tutorial de Salesforce: Rápido y Sencillo
Produce videos de formación profesional de Salesforce rápidamente desde tu guion, simplificando el aprendizaje para administradores y usuarios con texto a video desde el guion.
Crea un video impactante de 45 segundos diseñado para equipos de ventas, mostrando cómo elaborar un "discurso de ventas" convincente utilizando los datos de "clientes" de Salesforce. El estilo visual debe ser dinámico y profesional, con un tono de audio enérgico y persuasivo. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y de texto a video desde el guion para asegurar una presentación pulida y de alto impacto que resalte el poder de la venta basada en datos.
Se requiere un video informativo de 60 segundos para detallar los beneficios clave y las trayectorias profesionales para aspirantes a "administradores certificados" y profesionales de TI que buscan la certificación de "administrador" dentro de Salesforce. El estilo visual debe ser educativo, apoyado por una narración clara y autoritaria, convirtiéndolo en un excelente recurso de "videos de formación". Asegura la accesibilidad empleando los Subtítulos/captions de HeyGen y enriquece el contenido con visuales relevantes utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock.
Elabora un video de demostración elegante de 30 segundos destacando una característica específica de "análisis de negocios" dentro de "Salesforce", como la generación de informes o la personalización del panel de control. Este video, dirigido a analistas de datos y usuarios avanzados de Salesforce, debe presentar una estética visual moderna y limpia con un estilo de audio preciso y atractivo. Aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el resultado para varias plataformas y utiliza avatares de AI para presentar información compleja de manera clara y concisa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la AI para hacer que los videos de formación de Salesforce sean más dinámicos y memorables, asegurando un mayor compromiso y mejor retención del conocimiento para los aprendices.
Expande el Alcance con Cursos Completos.
Produce rápidamente videos tutoriales de Salesforce de alta calidad, permitiéndote escalar tu contenido educativo y llegar a una audiencia global de aprendices.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formación de Salesforce para administradores certificados?
HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente videos de formación completos de Salesforce utilizando avatares de AI y tecnología de texto a video. Puedes transformar guiones en materiales de video atractivos, asegurando un aprendizaje efectivo para administradores certificados y cualquier persona que busque un conocimiento profundo sobre todos los temas.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar videos de discursos de ventas impactantes para clientes?
HeyGen proporciona herramientas poderosas para crear videos de discursos de ventas convincentes que comunican claramente los beneficios del producto y abordan los puntos de dolor del cliente. Utiliza plantillas profesionales y avatares de AI para entregar tu declaración de resumen con confianza, mejorando tu estrategia de venta de productos y aumentando los ingresos.
¿Puedo personalizar la apariencia de mis materiales de video de Salesforce usando las funciones de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca y una rica biblioteca de medios para personalizar tus materiales de video de Salesforce. Puedes incorporar tu logo, colores de marca y metraje de stock, asegurando que tus tutoriales o discursos de ventas se alineen perfectamente con la identidad de tu marca en varias plataformas.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido diverso de Salesforce, desde tutoriales hasta recomendaciones de productos?
HeyGen te permite producir una amplia gama de contenido de Salesforce, desde tutoriales detallados que cubren el desarrollo e integración básicos hasta recomendaciones de productos concisas. Aprovecha el texto a video y la generación de voz en off para crear rápidamente videos útiles que cubran todos los temas y profundicen el conocimiento para tu audiencia.